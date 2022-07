Xenoblade Chronicles 3: cambiare la lingua del doppiaggio non richiederà di scaricare altri dati

Nintendo ha annunciato che Xenoblade Chronicles 3 non richiederà il download di dati supplementari per passare dalla lingua giapponese a quella inglese, e viceversa. Entrambe le lingue saranno disponibili al lancio. Naturalmente stiamo parlando di doppiaggio.

Nintendo: "Che preferiate giocare con le voci inglesi o giapponesi, Xenoblade Chronicles 3 comprenderà entrambe al lancio. Non è richiesto alcun download supplementare!"

Il messaggio è decisamente chiaro e se Nintendo ha deciso di diramarlo è perché, probabilmente, ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti sull'argomento. Probabilmente molti temevano che le due lingue fossero gestite come dei DLC o simili

Xenoblade Chronicles 3 si annuncia come uno dei giochi più grossi dell'anno, nonché come una delle esclusive per Nintendo Switch di maggior pregio. Proprio in un recente Direct è stato notato come il labiale dei personaggi sia sincronizzato sulla lingua selezionata.

Per il resto vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile a partire dal 29 luglio 2022. Se volete più informazioni, leggete il nostro recente provato.