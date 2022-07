Xenoblade Chronicles 3, abbiamo provato la prossima grande esclusiva Nintendo Switch

Noi abbiamo cominciato questa nuova avventura da qualche giorno e, nel nostro provato di Xenoblade Chronicles 3 , vogliamo parlarvi delle prime impressioni che ci ha fatto, senza farvi troppe anticipazioni per due motivi: primo, non vogliamo rovinarvi la sorpresa e, secondo, i ninja di Nintendo sono appostati negli angoli bui in attesa di un passo falso. E ci teniamo alla pelle perché vogliamo scoprire cosa diamine significa che "i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2 sono collegati"!

Neanche uscito e Xenoblade Chronicles 3 è già leggenda. E come non potrebbe esserlo? Quante volte è capitato che un gioco fosse presentato a febbraio con l'uscita a settembre, per poi vederlo anticipato di ben due mesi? E non stiamo parlando certo di un prodotto qualunque, ma di un GDR giapponese tripla A che promette decine e decine di ore di gioco. Tetsuya Takahashi e i suoi ragazzi di Monolith Soft già avevano la nostra stima, ma ora potrebbero essersi superati. Oppure no. Tutto dipenderà dalla recensione che troverete su queste pagine tra qualche settimana.

L'inizio della storia

Xenoblade Chronicles 3, Noah è il nuovo protagonista

Senza troppi indugi, vi diciamo subito che l'inizio di Xenoblade Chronicles 3 non ci ha convinto come i titoli precedenti. Sia in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition che in Xenoblade Chronicles 2, infatti, la storia prendeva il via a seguito di un evento catastrofico che sconquassava la vita tranquilla dei protagonisti. In questo modo, il giocatore era portato a condividere il loro shock, che faceva da propulsore alla narrativa iniziale.

Ebbene, in Xenoblade Chronicles 3 i protagonisti non vivono affatto una vita tranquilla. Il mondo è diviso in due fazioni che si fanno guerra per la loro stessa energia vitale, che alimenta la cosiddetta Cronofiamma e le sovrane ai vertici del conflitto. Per di più, i soldati di Keves e di Agnus vengono "fabbricati": nascono già nella preadolescenza e vivono massimo dieci anni, se non muoiono prima in battaglia.

La storia comincia dal punto di vista di tre soldati di Keves - Noah, il protagonista, e i suoi amici, il burbero Lanz e la scaltra Yunie - e ci catapulta subito in una missione di ricognizione, facendoci solo assaporare brevemente la quotidianità tra una battaglia e l'altra. Nel giro di pochissimo, i tre si imbattono in una squadra di Agnus, composta da Miyo, Sena e Taion, ma durante lo scontro succede qualcosa che mette in dubbio le loro ragioni di vita e suggerisce che ci sia qualcosa di strano nel mondo di Aionios. Qualcosa che non funziona come dovrebbe. È a questo punto che la storia inizia davvero, coi sei protagonisti che uniscono le forze ma che, per qualche motivo, sono ora braccati da entrambe le fazioni: soli contro tutti, dovranno scoprire il mistero di Aionios e cambiare i loro destini.

E fatta questa premessa, vi starete chiedendo cosa non ci ha convinto. Come abbiamo detto, la crisi che da il via alla storia è molto più debole rispetto al passato e la posta in gioco non altrettanto chiara. Se nei precedenti Xenoblade Chronicles volevamo preservare il mondo dalla catastrofe, quello presentato nel terzo episodio, sotto sotto, non è che sia proprio tutta questa meraviglia da salvare.

Xenoblade Chronicles 3, anche Miyo è una Tramandante

La verità è che l'incipit è trainato più dal cast che dalla narrativa in sé e per sé. I sei protagonisti sono tutti interessanti e tutt'altro che stereotipati, benché caschino in qualche cliché tipicamente nipponico: la piccola forzuta, il sapientone, la lingualunga e così via. Le cinematiche, tantissime e curatissime come al solito, suggeriscono che tutti abbiano dei retroscena che si svilupperanno nelle ore a venire, e caratteri sfaccettati da scoprire. Il gioco, tuttavia, assembla il party principale praticamente all'inizio, rinunciando a una scoperta più organica e cadenzata dei personaggi giocabili. Nell'ottica del gameplay ha una sua logica, ma si perde un po' il senso della sorpresa nell'annettere nuovi membri alla squadra che avevamo apprezzato nei precedenti titoli della serie.

Quella funzione la svolgono gli Eroi, cioè i personaggi extra che recluteremo tramite la campagna o le missioni secondarie e che occuperanno il settimo posto nella squadra. Non potremo controllarli direttamente, ma saranno membri del team in tutto e per tutto, con le loro abilità peculiari e il loro equipaggiamento.

Xenoblade Chronicles 3, gli Eroi occupano il settimo posto nella squadra

L'altro aspetto critico della narrativa riguarda le aspettative. Su di esse, Tetsuya Takahashi ha imbastito un giochino che potrebbe rivelarsi controproducente: abbiamo la massima fiducia nel director storico di Xeno- come franchise, ma ammettiamo che qui si stia camminando sulle uova. Per farla breve, in queste ore ci siamo resi conto che non ci hanno spinto a proseguire le disavventure di Noah e compagnia, quanto la curiosità di scoprire cosa diamine rappresenta Xenoblade Chronicles 3 per la serie.

A questo punto dovreste sapere che i primi due episodi, per quanto narrativamente autonomi, erano legati da un filo invisibile, essendo due dimensioni parallele nello stesso universo. La campagna di marketing descrive Xenoblade Chronicles 3 come il punto di collegamento tra quei due titoli, una prospettiva che i fan del franchise hanno auspicato fin dall'uscita del secondo episodio.

Takahashi si è divertito a riempire Xenoblade Chronicles 3 di riferimenti visivi e non, attingendo alla mitologia stabilita nei due episodi precedenti, e anche negli Xeno del passato: le diverse specie senzienti conosciute negli altri mondi, le armi evocabili chiamate Gladius, i mech, nomi ricorrenti, località e così via. Aionios sembra effettivamente una fusione di Alrest e del mondo di Xenoblade Chronicles - che tutt'ora non ha un nome ufficiale - ma allo stesso tempo è qualcosa di diverso che non riusciamo a spiegare. Ed è per questo che vogliamo arrivare alla fine.