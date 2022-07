GWENT: Rogue Mage, trailer di lancio: disponibile da oggi su PC, iOS e Android

GWENT: Rogue Mage si mostra con l'immancabile trailer di lancio: il card battle single player ambientato nell'universo di The Witcher è disponibile a partire da oggi su PC, iOS e Android al prezzo di 9,99€.

Annunciato ieri, GWENT: Rogue Mage "è ambientato centinaia di anni prima che Geralt e altri witcher vagassero per il Continente, quando la Congiunzione delle Sfere portò nel mondo schiere infinite di mostri", si legge nel comunicato stampa.

"L'umanità aveva bisogno di un'opportunità per combattere il suo assalto per sopravvivere. Segui le orme di un giovane e ambizioso mago, Alzur, e della sua compagna, Lily, che intraprendono una pericolosa missione per creare un'arma vivente che eliminerà la minaccia dei mostri una volta per tutte."

"Il gameplay di Rogue Mage combina i migliori elementi di roguelike, deckbuilding e giochi di strategia con le meccaniche uniche delle battaglie di carte di GWENT. Nei panni dello stesso Alzur, i giocatori devono farsi strada attraverso una terra pericolosa, combattendo per raggiungere mostri leggendari e raccogliere preziosi mutageni per alimentare i loro esperimenti."

"Le sfide che dovranno affrontare lungo il percorso richiederanno l'uso abile di potenti incantesimi e risorse di combattimento rappresentate da un vasto arsenale di centinaia di carte. Progredire nell'avventura offrirà ai giocatori la possibilità di guadagnare tesori leggendari, sbloccare obiettivi e scalare classifiche online, oltre a personalizzare la difficoltà del gioco con dozzine di modificatori."

"A causa della sua vasta portata e della natura per giocatore singolo, Rogue Mage è distribuito separatamente da GWENT: The Witcher Card Game. Per giocare non sono necessari una connessione Internet e il client multiplayer di GWENT: l'espansione può essere avviata completamente in modalità offline in qualsiasi momento."

"I giocatori possono anche utilizzare i cross-save, consentendo loro di trasferire i propri progressi su tutte le piattaforme supportate quando si accede tramite un account GOG."