Kingdom Maker, gameplay trailer per il nuovo strategico per iOS e Android

Scopely, lo studio che ha creato Marvel Strike Force, Star Trek Fleet Command e WWE Champions, ha recentemente pubblicato un gameplay trailer di Kingdom Maker, il suo nuovo gioco per iOS e Android.

Kingdom Maker è un gioco di strategia in tempo reale, ma al suo interno unisce diversi elementi da Gioco di Ruolo e simulazione. Uno degli elementi più interessanti è il taglio umoristico che gli sviluppatori hanno provato a imprimere al loro gioco.

"Il mondo che abbiamo creato porta il senso dell'umorismo nel genere strategico e consente un livello di personalizzazione senza rivali" ha dichiarato Steve Huff, President Games di Scopely. Inoltre, come tutti i giochi mobile di questo genere, la sua struttura è pensata per evolversi nel tempo, accompagnando i giocatori con contenuti sempre nuovi e originali.

Ecco la descrizione che gli sviluppatori stessi fanno di Kingdom Maker: "Vi diamo il benvenuto, Maestà! Raduna eserciti di unità e campioni personalizzabili per conquistare nuovi regni e combattere in tempo reale. Per raggiungere la vetta dovrai lottare, razziare città e territori. Invia i rinforzi per decretare la fine dei tuoi nemici. Oppure resta nel castello, difendi il tuo regno, costruisci la tua città, governa i tuoi fedeli sudditi e chissà, potresti trovare il vero amore."

Nel caso in cui vogliate scaricare il gioco, è disponibile su Google Play per Android e su AppStore per iOS.