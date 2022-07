Slam Dunk, il film: un primo teaser annuncia l'arrivo del trailer

Il film di Slam Dunk è stato mostrato con un primo trailer che annuncia l'arrivo del trailer completo stasera alle 19.00, probabilmente insieme a nuovi dettagli sul progetto.

In uscita nelle sale cinematografiche giapponesi il 3 dicembre, The First Slam Dunk (dovrebbe essere questo il titolo ufficiale del lungometraggio) sarà diretto da Takehiko Inoue in persona. L'autore del manga si occuperà anche della sceneggiatura.

Il coinvolgimento diretto di Inoue fa pensare a una storia estremamente fedele per situazioni e atmosfere a quanto visto nell'opera originale, che non prenda dunque in considerazione la serie animata prodotta a partire dal 1993 e composta da oltre cento episodi.

Per quanto riguarda il resto dello staff, ci srà Yasuyuki Ebara al character design e nelle vesti di direttore dell'animazione, Kazuo Ogura sarà l'art director, Daiki Nakazawa il CG director e Yuta Ogura il CG producer.