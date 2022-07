Slam Dunk va al cinema con un film animato: data di uscita e poster ufficiale

Slam Dunk sarà protagonista di un film d'animazione, destinato ad uscire al cinema il 3 dicembre 2022 in Giappone, in attesa di informazioni per quanto riguarda il possibile arrivo in occidente, e con un poster ufficiale pubblicato nelle ore scorse.

Il celebre manga di Takehiko Inoue, uno dei più significativi degli anni 90, per non dire del panorama manga/anime in generale, verrà dunque riproposto nella forma di film, prodotto in collaborazione da Toei Animation e Shueisha, intitolato The First Slam Dunk e con un trailer in arrivo presto.

Il primo trailer di presentazione per The First Slam Dunk è previsto arrivare il 7 luglio 2022 e verrà pubblicato direttamente dalla pagina YouTube ufficiale della produzione. Intanto, possiamo vedere il poster che è stato pubblicato oggi, con il tweet riportato qui sotto.



Nella produzione di The First Slam Dunk è coinvolto lo stesso Inoue, creatore della serie originale, che sarà autore della sceneggiatura nonché regista dei film per Toei Animation, dunque possiamo considerare questo lungometraggio come parte integrante della sua creazione e possiamo immaginare che risulti particolarmente fedele alla visione originale.

Yasuyuki Ebara è il character designer e animation director, Daiki Nakazawa è il CG director, Yuta Ogura il CG producer, Kazuo Ogura come art director, Yota Tsuruoka e Koji Kasamatsu sono i sound directors e Katsuhiko Kitada, Naoki Miyahara, Toshio Ohashi e Yu Kamatani come technical directors.