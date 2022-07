Street Fighter 6: i nuovi controlli Moderni non sono una "modalità facile" per il director

Street Fighter 6 includerà, tra le varie, una novità per la serie: i controlli "moderni", ovvero a una versione dei comandi di combattimento semplificata. Sebbene siano ovviamente opzionali, molti si sono chiesti se il fatto che il gioco si adatti a input molto più semplici possa compromettere il suo bilanciamento. Secondo gli sviluppatori, però, non sarà così.

Parlando di recente con Game Informer, il direttore di Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, ha assicurato che i controlli moderni del gioco "non sono una modalità facile" e che non comprometteranno il bilanciamento del gioco. Infatti, secondo Nakayama, lo schema di controllo moderno sarà un'opzione molto valida anche nel gioco competitivo per i giocatori.

"Se qualcuno vuole giocare con lo schema di controllo moderno in un contesto competitivo, come un torneo, deve farlo", ha dichiarato. "È semplicemente una strada diversa per i giocatori che lo desiderano".

Chiaramente, l'introduzione di controlli semplificati è pensata per tendere la mano a quei giocatori che di norma non riescono a giocare ai picchiaduro.

Street Fighter 6 uscirà nel 2023 per PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PC.