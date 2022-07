Final Fantasy 16 risale in seconda posizione nei giochi più attesi di Famitsu

Final Fantasy 16 torna ad occupare la seconda posizione nella classifica dei giochi più attesi di Famitsu, a dimostrazione di come, nonostante la distanza che ancora ci separa dall'uscita, sia ancora uno dei giochi più attesi in assoluto dal pubblico nipponico, che però al momento pone Splatoon 3 in cima alla lista.

Vediamo dunque la classifica aggiornata dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[NSW] Splatoon 3 - 763 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 678 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 615 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 541 voti [NSW] Bayonetta 3 - 463 voti [NSW] Live A Live - 451 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 445 voti [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak - 360 voti [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 318 voti [NSW] Ushiro - 233 voti [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 207 voti [PS4] Soul Hackers 2 - 191 voti [NSW] Klonoa Phantasy Reverie Series - 166 voti [PS5] Pragmata - 164 voti [NSW] Anonymous;Code - 156 voti [PS4] Star Ocean 6 - 151 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 148 voti [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 143 voti [PS4] Anonymous;Code - 135 voti [PS5] Star Ocean 6 - 119 voti [PS4] Dragon Quest X Offline - 117 voti [PS5] Soul Hackers 2 - 111 voti [PS5] Dragon Quest X Offline - 103 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 101 voti [NSW] Nobunaga's Ambition: Rebirth - 92 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 80 voti [PS4] Capcom Fighting Collection - 76 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 74 voti [NSW] Capcom Fighting Collection - 69 voti [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 58 voti

Il gioco Square Enix ha dominato la classifica dei giochi più attesi da parte dei lettori di Famitsu per diversi mesi, ma ha subito un crollo in seguito alla recente presentazione durante lo State of Play di inizio giugno, probabilmente perché la data di uscita annunciata, ovvero estate 2023, l'ha posposto rispetto ad altri giochi in arrivo prima.

Splatoon 3, con la sua uscita fissata per il 9 settembre, risulta infatti in prima posizione, ma nel frattempo Xenoblade Chronicles 3 è stato superato, nonostante si trovasse in seconda posizione in precedenza.