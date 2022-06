Final Fantasy 16: nuovo trailer e periodo di uscita dallo State of Play

Lo aspettavano in tanti e finalmente è arrivato il nuovo trailer di Final Fantasy 16, che è stato mostrato in chiusura dello State of Play di Sony di giugno 2022. Per l'occasione è stato svelato anche il periodo di uscita del nuovo JRPG di Square Enix, fissato per l'estate del 2023 su PS5.

Il nuovo filmato offre un mix di sequenze cinematiche e brevi spezzoni di gameplay, in cui rivediamo in azione il protagonista, Clive, mentre si esibisce in rapide combo a fil di lama alternate a magie scenografiche a discapito dei malcapitati di turno, confermando la marcata impronta action del nuovo capitolo della serie. Sempre nel filmato possiamo intravedere l'HUD del gioco, che supponiamo sia provvisorio, e alcuni dei nemici classici della serie, come gli Iaguari.

Per il resto il filmato presenta diversi personaggi e si concentra in particolare sugli Eikon, tra cui vediamo diversi volti noti per i fan storici della saga di Square Enix, inclusi Ifrit, Garuda, Titan, Odino, Shiva, Phoenix e Bahamut.

Prima della messa in onda del filmato, il producer Naoki Yoshid ha affermato che il team di sviluppo nei prossimi giorni rilascerà delle interviste per varie testate specializzate, il che significa che a breve arriveranno sicuramente tante nuove informazioni su Final Fantasy 16.