Street Fighter 6 uscirà anche su Xbox Series X|S ma non su Xbox One

Street Fighter 6 torna ad essere multipiattaforma con una versione anche Xbox Series X|S, come confermato dalla stessa Capcom attraverso i propri canali social, nella versione originale del trailer di presentazione pubblicato durante lo State of Play.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, proveniente dalla casa di Osaka, il trailer di presentazione di Street Fighter 6 trasmesso durante lo State of Play, che mostra il primo gameplay ufficiale del gioco, nella versione originale di Capcom mostra alla fine anche il logo Xbox Series X|S, a conferma che il titolo arriverà anche sulle console Microsoft.



Stranamente, però, sembra che non sia destinato ad essere cross-gen su queste: non compare alcun riferimento a Xbox One, a dimostrazione di come Street Fighter 6 sembri essere destinato alle sole Xbox Series X|S, mentre su piattaforme Sony arriverà sia su PS4 che su PS5, oltre al PC.

Abbiamo inoltre saputo che il periodo d'uscita è il 2023, ancora senza una data d'uscita precisa al riguardo, ma ci sarà ancora un po' da aspettare prima di poter mettere mano sulla versione definitiva del nuovo capitolo dello storico picchiaduro Capcom, che prosegue sullo stile già intrapreso con Street Fighter V.