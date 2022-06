Eternights, trailer d'annuncio su PS5 e PS4 allo State of Play per il nuovo action RPG

Evernights è stato annunciato per PS5 e PS4 con un trailer durante lo State of Play. Si tratta di un curioso mix fra un action game e un simulatore d'appuntamenti in stile giapponese.

In arrivo all'inizio del 2023, "Eternights è un gioco d'azione/simulatore di appuntamenti, che affianca una storia d'amore a combattimenti a tutta adrenalina, mentre cerchi di vivere al massimo durante l'apocalisse. Cerca provviste, esplora i dungeon... e goditi serate romantiche!", recita la sinossi ufficiale su Steam, a conferma dell'uscita anche su PC.

"Un brutto giorno, qualcosa o qualcuno ha trasformato gli umani in mostri pericolosi. Ora non desiderano altro che violenza e potere. Sono tutto ciò che si frappone tra te, una cura e il mondo che desideri. E soprattutto, combatti per qualcosa di più della tua sola sopravvivenza: combatti per le persone che ami."

"La fine del mondo imminente è un ottimo argomento per rompere il ghiaccio! Quando non stai esplorando i dungeon, puoi scegliere di passare il tempo corteggiando un cast di cinque personaggi bizzarri e adorabili. Esplora le loro storie e conquista il loro affetto per sbloccare abilità e incantesimi unici che puoi usare in battaglia."

"Recuperare provviste, esplorare dungeon, andare ad appuntamenti... ci sono troppe cose da fare in un giorno, e ogni impegno ha la sua scadenza! Coltiverai la relazione con un'anima affine per sbloccare nuove abilità? Perlustrerai le terre desolate in cerca di rifornimenti? Diventerai più forte allenandoti con i compagni? O ignorerai tutto questo e ti inoltrerai nel dungeon appena possibile? La scelta è tua, ma ricorda: il tempo scorre."

"Queste aree pericolose, conosciute come la Muraglia, sono colme di mistero e pericolo. Il tempo stringe, perciò potrai superare rapidamente trappole, enigmi e minigiochi di ballo per farcela in tempo. Per fortuna, hai compagni al tuo fianco per aiutarti quando le cose si fanno spaventose."

"Ti aspettano diversi filmati completamente animati in 2D che cambiano a seconda di chi decidi di frequentare. Immergiti nel gioco e forgia un vero rapporto con i personaggi con cui trascorri del tempo."