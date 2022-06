Street Fighter 6: trailer con periodo di uscita dallo State of Play di giugno 2022

Durante lo State of Play del 2 giugno 2022 è stato annunciato Street Fighter 6. Potete vedere il trailer qui sopra, per PS5 e PS4. Il gioco arriverà anche su PC. La data di uscita è fissata per un generico 2023.

Il trailer ci mostra uno dei combattenti di Street Fighter 6, Luke, che si allena con il sacco. Il video ci mostra la città che sarà al centro del gioco. Vediamo vari dei personaggi storici della saga, con anche un nuovo design e un nuovo stile grafico, che siamo certi susciterà forti emozioni nei giocatori.

Successivamente c'è spazio per qualche sequenza di gameplay, con i personaggi di Street Fighter 6 che si esibiscono in varie mosse. Ovviamente, senza poter provare con mano è impossibile sapere se il feeling del gioco è cambiato rispetto al passato.

Inoltre, è stato condiviso un commentario dedicato a Street Fighter 6.

