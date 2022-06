Rollerdrome annunciato per PS5 e PS4 con trailer e data di uscita, è uno sparatutto su pattini

Durante lo State of Play di giugno 2022 è stato annunciato Rollerdrome, uno sparatutto su pattini in arrivo su PS5 e PS4. L'annuncio è stato accompagnato da un gameplay trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra, grazie al quale possiamo farci un'idea delle dinamiche e svela la data di uscita del gioco di Private Division e Roll7 (autori di OlliOlliWorld), fissata per il prossimo 16 agosto.

Come possiamo constatare dal filmato di presentazione, Rollerdrome è uno sparatutto su pattini a rotelle, dove il giocatore dovrà affrontare avversari umani e macchine sparando all'impazzata con varie bocche da fuoco mentre sfreccia su dei pattini in un'arena, con tanto di spettacolari evoluzioni e schivate che attivano una sorta di bullet time in slow motion.

Si tratta di una formula senza dubbio interessante, corredata da uno stile cartoonesco peculiare ma che ci ha dato l'impressione di sposarsi bene con il gioco. In ogni caso prima di dare giudizi aspettiamo di provare Rollerdrome con mano il prossimo 16 agosto, giorno di debutto su PS5 e PS4.

"Rollerdrome è uno sparatutto d'azione in terza persona per giocatore singolo che fonde perfettamente combattimenti intensi con movimenti fluidi per creare un'esperienza avvincente senza precedenti. Fai vedere chi sei con stile nei combattimenti cinematici e viscerali di questo adrenalico sparatutto d'azione, in cui potrai recuperare vita uccidendo i nemici e accumulare munizioni realizzando trick e grind", recita la descrizione ufficiale del PlayStation Store.

"Siamo nel 2030. In un mondo governato dalle corporazioni dove non è facile distinguere tra realtà e spettacolo, il pubblico viene distratto dalla violenza e dalla sregolatezza di un nuovo sport brutale e sanguinoso: il Rollerdrome. Sarai all'altezza di diventare la campionessa del Rollerdrome e svelare le misteriose vere intenzioni della società Matterhorn?"

"Il team di Roll7, creatore della pluripremiata e acclamata serie di OlliOlli, è orgoglioso di presentare Rollerdrome, un'avvincente combinazione di sparatutto e pattinaggio ambientata in un suggestivo retrofuturo."