Una sviluppatrice di Rollerdrome ci dice di scaricarlo illegalmente invece di comprarlo

Rollerdrome - un apprezzato gioco d'azione - compie oggi due anni. Se per caso siete interessati a giocarlo e dovete ancora acquistarlo, una dei suoi sviluppatori vi dà un consiglio: non fatelo! Invece di comprarlo dovete scaricarlo illegalmente .

I problemi dietro Rollerdrome

Rollerdrome è stato creato da Roll7, team di sviluppo noto anche in quanto creatore della serie OlliOlli (il cui ultimo capitolo è OlliOlli World). Il gioco d'azione è stato pubblicato nel 2022 ed è stato apprezzato da critica e pubblico, in linea di massima.

Il problema è che a inizio anno Roll7 è stato chiuso, almeno stando a svariati report a riguardo, sebbene tecnicamente la compagnia madre, ovvero Take-Two, affermi che non sia così.

Acquistare Rollerdrome in questo momento significa unicamente avvantaggiare chi ne possiede i diritti, ovvero Take-Two, mentre gli sviluppatori non vedono un centesimo visto che sono stati allontanati. Ora, quindi, la designer Anisa Sanusi sfrutta Twitter per dire: "Felice secondo anniversario al mio gioco preferito tra quelli sui quali ho lavorato!!! Per favore piratatelo perché nessuno di noi lavora presso la compagnia che possiede il gioco, oramai".

Ovviamente scaricare illegalmente i videogiochi è sbagliato e non vi stiamo dicendo di farlo, semplicemente segnaliamo quanto indica una delle autrici del videogioco e vi stiamo spiegando qual è il suo punto di vista sulla situazione. Sarete poi a definire se abbia ragione o meno.