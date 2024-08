La galassia di Star Wars Outlaws è stata presentata con un trailer: vediamo gli scenari del gioco

Ubisoft ha pubblicato un trailer che presenta la galassia di Star Wars Outlaws e gli affascinanti scenari che avremo la possibilità di esplorare durante la campagna, nei panni della fuorilegge Kay Vess.

Dalle ampie foreste di Akiva, con i loro insediamenti e le antiche rovine, alle sconfinate valli di Toshara, da percorrere a tutta velocità a bordo di uno Speeder; dai paesaggi innevati di Kijimi alle aride distese desertiche di Tatooine, sempre pronte a sorprenderci con qualche insidia inaspettata.

Come anticipato da questo video, al tie-in di Massive Entertainment non mancherà di certo la varietà sul fronte dei paesaggi, ma le differenze fra le location non si limiteranno all'estetica e alle atmosfere, bensì andranno decisamente più in profondità.

Ogni pianeta e ogni luna presenteranno infatti personaggi e situazioni peculiari, sindacati del crimine con cui entrare in contatto per ottenere nuovi incarichi e avventure nascoste da sbloccare, per chi desidera godere al massimo dell'esperienza offerta da Star Wars Outlaws.