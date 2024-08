Star Wars Outlaws riceverà due espansioni: annunciati i contenuti post-lancio

Ubisoft ha annunciato ufficialmente i contenuti post-lancio di Star Wars Outlaws, che a quanto pare riceverà due espansioni che andranno ad arricchire l'esperienza con storie e missioni inedite per la protagonista dell'avventura, Kay Vess.

Il Season Pass di Star Wars Outlaws includerà un pacchetto personaggi e la missione esclusiva Jabba's Gambit, nonché appunto due story pack, disponibili anche per l'acquisto separato, che usciranno rispettivamente questo autunno e la prossima primavera.

Ubisoft ha precisato che tutti i giocatori avranno modo di incontrare Jabba the Hutt durante la campagna principale, ma che i possessori del Season Pass potranno accedere a una missione aggiuntiva fornita proprio dal Cartello Hutt.

"Proprio mentre Kay sta mettendo insieme una squadra per il suo grande colpo, riceve un incarico da Jabba the Hutt in persona: ND-5 ha un debito con gli Hutt da anni e Jabba è venuto a riscuotere", si legge nella sinossi ufficiale della missione.