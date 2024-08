Un attore del videogioco di Until Dawn riprenderà il proprio ruolo nel film, per un report

Until Dawn è un gioco narrativo e cinematografico nel quale sono presenti tanti attori di alto livello. Si tratta di un prodotto facile da portare sul grande schermo e infatti PlayStation Productions ha deciso di fare il salto da videogioco a film. Nel farlo però ha deciso di non portare con sé i vari attori originali del videogioco, ma di trovare spazio per nuovi volti... o quasi.

Secondo un report di The Hollywood Reporter, Peter Stormare è stato scritturato per il film di Until Dawn.