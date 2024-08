Il nuovo DLC di Cult of the Lamb è diverso da tutti gli altri

L'editore Devolver Digital ha annunciato che il 12 agosto sarà lanciato un nuovo DLC per Cult of the Lamb , indie di culto (perdonate il gioco di parole), che ancora continua a ottenere un certo successo tra il pubblico. Si tratta di un pacchetto extra davvero particolare, diverso da tutti gli altri DLC pubblicati finora per il gioco.

DLC e aggiornamento

Si chiama Pilgrim Pack ed è un fumetto interattivo. Sì, avete capito bene. Sarà disponibile lo stesso giorno dell'aggiornamento gratuito Unholy Alliance, che aggiungerà la modalità cooperativa locale e nuovi contenuti al gameplay, tra i quali nuove caratteristiche per i seguaci, nuovi edifici, delle missioni e delle reliquie inedite, in modo da diversificare ancor di più i fedeli e i loro comportamenti.

Parlando di Pilgrim Pack, come detto si tratta di un fumetto interattivo in cui le scelte del giocatore determineranno alcuni degli eventi della storia che viene raccontata. Al DLC saranno collegate delle missioni segrete e alcuni oggetti cosmetici per i fedeli. I disegni di Pilgrim Pack sono di Carles Dalm, mentre alla scrittura abbiamo Jojo Zhou, responsabile narrativa di Massive Monster."

Lo studio di sviluppo parla di un'idea completamente nuova rispetto a quanto ha fatto in passato ed è davvero ansioso di vedere la reazione dei giocatori, che si spera sia positiva. Se vi interessa saperne di più, guardate il filmato che trovate più in alto, dove vengono mostrate alcune tavole del fumetto interattivo. Quindi non resta che attendere il 12 agosto per giocarci su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.