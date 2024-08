ROMhacking.net chiude dopo venti anni di attività, per colpa della comunità

Dopo venti anni di attività, ROMhacking.net ha deciso di chiudere . Si tratta del sito di riferimento per gli autori di hack, modder e creatori di giochi homebrew. Le motivazion i sono state date direttamente sulle pagine del sito dal fondatore Nightcrawler, che ha ripercorso quanto fatto dalla fondazione in poi e ha spiegato i motivi della sua scelta.

Le motivazioni della chiusura

"È stata una corsa lunga 20 anni, ma per vari motivi è giunto il momento di chiudere. Il sito ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi che si era prefissato, andando anche oltre. Abbiamo unito per la prima volta in assoluto le comunità di hacking e traduzione di tutto il mondo. Siamo sopravvissuti e abbiamo eclissato i siti di hacking di ROM che ci hanno preceduto. Abbiamo portato l'hacking di ROM da settore di nicchia e molto frammentato a uno di livello globale e centralizzato. Abbiamo creato la più grande forza di hacker di ROM del pianeta," viene spiegato, per poi concludere che "Abbiamo spianato la strada a tutti quelli che verranno dopo di noi. Senza dubbio, questo sito ha cambiato per sempre l'hacking delle ROM."

Il logo di ROMHacking.net

In effetti con gli anni ROMhacking.net è diventato una realtà importantissima per la scena, al punto da aver portato alla scelta della chiusura. Sostanzialmente era diventato impossibile da gestire, considerando l'altissimo traffico e le interazioni continue degli utenti, ma non si è riuscito a trovare qualcuno che potesse proseguirlo. "Le pressioni legate ai diritti d'autore sono aumentate drasticamente con takedown e denunce legali. Il sito è passato dal servire principalmente persone che davano il loro contributo a persone eccessivamente zelanti che abusavano delle risorse disponibili, che hanno soffocato tutti gli altri." Insomma, con il tempo ROMhacking.net è diventato meno utile che in passato e la comunità si è fatta più pretenziosa e difficile da gestire.

Il tentativo di far gestire il sito da un gruppo interno della comunità è stato un disastro, tra appropriazione di download e varie azioni disoneste, come la diffusione dei dati personali di Nightcrawler e la creazione di un piano segreto per tagliarlo completamente fuori dal sito. Insomma, il fondatore era diventato un bersaglio da distruggere. Il risultato è stato la fine del sito.

Fortunatamente tutto il database di ROMhacking.net è stato dato all'Internet Archive, che si occuperà di preservarlo. Insomma, come spesso accade, il comportamento scellerato della comunità ha avuto un ruolo chiave in una scelta che si ripercuoterà sull'intera scena.