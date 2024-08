I film e le serie TV di PlayStation Productions: tutto quello che sappiamo, tra conferme e rumor

I videogiochi, il cinema e la televisione sono sempre stati connessi in un certo modo, ma negli ultimi anni abbiamo visto che sempre più editori hanno cercato di portare le proprie opere videoludiche sul piccolo e grande schermo. Le motivazioni sono molteplici e tutte molto scontate, dal semplice voler guadagnare grazie alle proprie serie di punta al desiderio di ampliare il proprio pubblico videoludico attirando persone che sono prima di tutto spettatori. Tra le tante compagnie che stanno cercando di proporre grandi trasposizioni delle proprie saghe di punta vi è anche Sony Interactive Entertainment che con la propria PlayStation Productions ha già messo in campo una serie di prodotti molto interessanti, come The Last of Us, Uncharted e non solo. Siamo però solo all'inizio e nel corso degli anni ci saranno tanti altri prodotti televisivi e cinematografici targati PlayStation Productions. Quali? Vediamo un comodo riassunto di quanto sappiamo finora, tra conferme e rumor.

The Last of Us Stato: Seconda stagione confermata The Last of Us, con Pedro Pascal e Bella Ramsey, è una serie TV prodotta da HBO la cui prima stagione è già andata in onda (Sky e Now TV, in Italia) riscuotendo grande successo a livello mondiale. La seconda stagione è già in produzione e arriverà nel 2025. Il co-creatore della serie videoludica - Neil Druckmann - collabora alla produzione della serie TV insieme al regista Craig Mazin (Chernobyl) Basata sull'omonima saga videoludica di Naughty Dog, racconta le avventure di Joel ed Ellie in una versione post-apocalittica degli USA nella quale un fungo ha infettato gli esseri umani trasformandoli in simil-zombie. Attualmente sono disponibili due videogiochi (con relative remaster e remake): The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2.

Twisted Metal Stato: Seconda stagione confermata Twisted Metal, con Anthony Mackie, è una serie TV prodotta da Peacock e non ancora trasmessa in Italia. La prima stagione è arrivata negli USA nel luglio 2023. La seconda stagione è stata confermata, ma non ci sono dettagli ufficiali sul periodo di uscita. Il videogioco più recente della saga videoludica risale al 2005 (Twisted Metal: Head-On). Anthony Mackie nei panni di John Doe Twisted Metal ci mette nei panni di John Doe: in una America post-apocalittica solo poche città hanno la forza di resistere ai predoni e si chiudono dietro alte mura. Per scambiare beni di prima necessità nasce la figura del Milkman (letteralmente l'uomo del latte) che fa da corriere rischiando la vita. La sua ricompensa sarà poter andare a vivere nella capitale, l'unico luogo dove la vita è rimasta come un tempo.

God of War Stato: Annunciata God of War è una serie TV prodotta da Amazon la cui sceneggiatura è scritta da Hawk Otsby e Mark Fergus (I figli degli uomini e Iron Man), con Rafe Judkins (La ruota del tempo) che farà da showrunner. Cory Barlog, creative director e sceneggiatore del videogioco, ha confermato il proprio coinvolgimento. I videogiochi più recenti sono God of War (2018) e God of War Ragnarok. La serie TV dovrebbe seguire quella dei videogiochi più recenti, nei quali lo Spartano Kratos ha raggiunto i regni norreni dopo anni spesi a vendicarsi degli Dei greci. Lì si è creato una nuova famiglia, solo per poi perdere la moglie e ritrovarsi con un figlio di cui sa troppo poco. Per esaudire l'ultima richiesta della donna, i due intraprendono un viaggio tra creature mitologiche e grandi pericoli alla ricerca della montagna più alta dalla quale spargere le ceneri.

Horizon Zero Dawn Stato: Annunciata, i rumor dicono che è stata bloccata Horizon Zero Dawn è una serie TV basata sull'omonimo videogioco di Guerrilla Games, in produzione presso Netflix. Un report di Rolling Stones del luglio 2024 segnala però che il progetto è stato bloccato dalla piattaforma di streaming dopo che lo showrunner Steve Blackman - che ha lavorato su The Umbrella Academy - è stato accusato di aver creato un ambiente di lavoro tossico, con comportamenti manipolatori e aggressivi. Al momento della scrittura non ci sono conferme ufficiali riguardo alla sospensione del progetto. I videogiochi disponibili sono Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West e il capitolo PS VR2 Horizon Call of the Mountain. È in arrivo LEGO Horizon Adventures. Horizon Zero Dawn segue le avventure di Aloy, una giovane guerriera cresciuta come reietta e ora ultima speranza per la Terra. Siamo negli Stati Uniti, in un futuro nel quale l'umanità è quasi scomparsa ed è regredita a una popolazione con struttura tribale e scarse conoscenze tecnologiche. La particolarità è dettata dal fatto che il mondo è popolato da creature meccaniche che ricordano animali e dinosauri: all'inizio della storia, alcuni di questi sembrano impazzire e Aloy cerca di scoprire cosa sta accadendo.

Days Gone Stato: Report, non annunciato ufficialmente Nell'agosto 2022 Deadline ha pubblicato un report nel quale segnalava che PlayStation Productions stava sviluppando un film di Days Gone, con Sam Heughan (Jamie Fraser di Outlander) nei panni del protagonista e Sheldon Turner (Everest, X-Men: First Class) a capo della sceneggiatura. Non ci sono state ancora conferme ufficiali sul progetto. L'unico gioco disponibile è Days Gone e non sarà prodotto un seguito. Days Gone racconta la storia di Deacon St. John, un ex-militare ora biker. Ambientato negli Stati Uniti, il videogioco ci porta due anni dopo l'invasione di creature note come "Freaker", dei simil-zombie che viaggiano spesso in massa e fanno a pezzi le persone. Pochi insediamenti riescono a sopravvivere ma Deacon preferisce vivere insieme all'amico Boozer lontano dal quel poco di civiltà che rimane nel mondo, almeno fino a quando non scopre che sua moglie - che credeva morta - potrebbe essere ancora viva.

Ghost of Tsushima Stato: Annunciato Ghost of Tsushima è un film basato sull'omonimo videogioco e sarà diretto da Chad Stahelski (John Wick). L'annuncio è avvenuto nel marzo 2021 e al momento non abbiamo ancora una data di uscita per la pellicola o anche solo un primo trailer. L'unico videogioco disponibile è Ghost of Tsushima, con relativo DLC Isola di Iki. Un seguito non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma visto il successo del primo capitolo viene dato per scontato. Ghost of Tsushima racconta la storia dell'invasione dei Mongoli sull'isola di Tsushima (Giappone) nel 1274. I samurai vengono spazzati via e il generale Khotun Khan rapisce lo zio del protagonista, Jin Sakai. Il nostro rimane ferito nella battaglia e quando si riprende inizia a combattere in solitaria contro i Mongoli, adottando però tattiche considerate disonorevoli dai samurai. Jin Sakai diventerà così il Fantasma di Tsushima.

Gravity Rush Stato: Report, un video di un test tecnico è stato mostrato Nell'agosto 2022 Deadline ha condiviso un report segnalando che un film live-action di Gravity Rush è in produzione con Anna Mastro (La Società Segreta dei Principi Minori) come registra ed Emily Jerome (Panopticon) alla sceneggiatura. Al CES 2024 è stato mostrato un segmento di un test tecnico dedicato al film e alla tecnologia Torchlight che potrebbe essere utilizzata per realizzarlo. La saga videoludica è composta da due capitoli, Gravity Rush (per PS Vita con remaster per PS4) e Gravity Rush 2 (per PS4). Kat in Gravity Rush 2 Gravity Rush racconta la storia di Kat, una ragazza che ha perso la memoria e che è in grado di manipolare la propria gravità con l'aiuto di un gatto così da cadere nella direzione che preferisce. L'ambientazione è Hekseville, un città volante che ricorda una Parigi steampunk. La ragazza si ritrova a dover combattere strane creature chiamate Nevi.

Until Dawn Stato: Annunciato Until Dawn è un film, annunciato ufficialmente da Sony a inizio 2024. Sarà diretto da David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e Gary Dauberman (Annabelle: Creation, The Nun). Non è noto un periodo di uscita. Il videogioco omonimo è stato pubblicato su PS4, con uno spin-off per PS VR chiamato Until Dawn: Rush of Blood. Ha anche un prequel, sempre per PS VR, chiamato The Inpatient. Un remake per PS5 di Until Dawn è previsto per la fine del 2024. Hayden Panettiere nei panni di Sam in Until Dawn per PS5 Until Dawn è un horror slasher nel quale un gruppo di amici si ritrova in una baita di montagna dove un anno prima due membri del gruppo sono scomparsi. I ragazzi finiscono però presto nel mirino di un pazzo assassino e inizia così una lotta per la sopravvivenza che durerà fino all'alba.

Patapon Stato: Un video di un test tecnico è stato mostrato Al CES 2024, in una presentazione della tecnologia Torchlight, è apparso un breve frammento di un test tecnico per un film animato in 3D di Patapon. Non ci sono conferme ufficiali a riguardo al momento e nemmeno report che confermino che il progetto si farà: quanto visto potrebbe essere solo un piccolo test che non andrà da nessuna parte. Sarebbe il primo film animato di PlayStation Productions. La saga videoludica è composta da tre capitoli per PSP. I primi due capitoli hanno ottenuto una remaster per PS4. Il videogioco ci mette nei panni di una divinità idolatrata da una popolazione tribale di creature note come Patapon. Si tratta di un gioco musicale nel quale dobbiamo eseguire combinazioni di suoni con i pulsanti per ordinare alle nostre truppe di avanzare, attaccare, difendersi e non solo. I Patapon sono in guerra con vari nemici e il gioco ha una componente narrativa molto semplice, che può essere adatta per un prodotto animato per i più piccoli.

Uncharted 2 Stato: Annunciato Uncharted, basato sull'omonima saga di Naughty Dog, è un film pubblicato nel 2022, con Tom Holland (Nathan Drake) e Mark Wahlberg (Victor Sullivan) come protagonisti. Un seguito è stato confermato da Sony nel giugno 2024, sebbene un po' tutti dessero per scontato che sarebbe arrivato. Al momento non sappiamo praticamente nulla del film, né il titolo ufficiale né il periodo di uscita. Uncharted è ispirato sulla saga videoludica ma racconta una storia originale con una versione più giovane di Nathan Drake, che lavora come barista a New York e ruba ai clienti più ricchi. Nathan ha un fratello - Sam - da tempo scomparso ma l'avventuriero Victor Sullivan lo contatta dicendogli di avere indizi su dove potrebbe essere. I due partono alla ricerca di tesoro nascosto dalla ciurma di Magellano.