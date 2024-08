Starfield riceve una mod in stile espansione con nuove storie, attraverso 3 linee di quest inedite

Continua la produzione di mod per Starfield e cominciano ad arrivare anche quelle più sostanziose, in grado di estendere la storia del gioco con ulteriori quest, come vediamo per Faction Story Expansion: Tracker Alliance, aggiunta sostanziosa per il gioco Bethesda, tutta gratuita.

Creata da "Neil Drakebane", la mod in questione è disponibile su NexusMods a questo indirizzo e introduce nuove linee di quest narrative, che vanno ad ampliare la storia e l'universo di Starfield, in attesa dell'espansione ufficiale Shattered Space, che potrebbe essere prevista per questo settembre, ma di cui siamo ancora in attesa di una data precisa.

Faction Story Expansion: Tracker Alliance ci porta su Tau-ceti VIII-b, una base dell'Alleanza dei Tracker, dalla quale parte una nuova linee di missioni da seguire.