Starfield: data di uscita di Shattered Space, prossima espansione e veicoli in nuovi rumor

Sappiamo che Shattered Space è in arrivo come prima espansione di Starfield, ma fin qui non ci sono state informazioni precise per quanto riguarda l'uscita del titolo in questione, che si è mostrato con un trailer durante l'Xbox Games Showcase di giugno.

Il personaggio in questione è Odahfield, tenuto in una certa considerazione dalla community di Starfield come fonte di notizie, visti i precedenti, il quale nelle ore scorse ha pubblicato una serie di messaggi su X che potrebbero contenere indicazioni molto interessanti sulle prossime novità riguardanti il gioco Bethesda.

Tante novità in arrivo per Starfield

Secondo il leaker in questione, Starfield: Shattered Space dovrebbe essere in arrivo a settembre, periodo che in effetti corrisponde a quanto riportato anche da altre fonti.



A quanto pare, un nuovo trailer con la data di uscita dovrebbe essere mostrato il 20 agosto, dunque probabilmente in occasione della Gamescom 2024 o poco prima, periodo in effetti opportuno per novità del genere, soprattutto se l'uscita è davvero prevista per il mese successivo.

Inoltre, nel messaggio si legge "state attenti alla prossima grandiosa avventura nell'universo di Starfield chiamata Starborn e in arrivo nel 2025", facendo dunque pensare che ci sia una presentazione prevista anche per la seconda espansione in questione.

Il titolo Starborn è in effetti venuto fuori di recente come una nuova registrazione da parte di Bethesda e facendo proprio pensare a un'espansione di Starfield, e la cosa verrebbe confermata in questo rumor.



Infine, la medesima fonte sostiene che gli attesi veicoli di superficie per spostarsi più velocemente sui vari pianeti di Starfield dovrebbero arrivare con l'aggiornamento di agosto. Non c'è alcuna conferma su tale update ma in effetti è probabile che vi sia un aggiornamento maggiore previsto per questo mese, e all'interno di questo potrebbero trovare spazio anche questi elementi.