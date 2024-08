Amazon Prime Gaming svela i giochi gratis di agosto, che includono Tomb Raider, Baldur's Gate e Deus Ex

Amazon Prime Gaming ha annunciato i nuovi giochi gratis riscattabili dagli utenti abbonati a Prime per il mese di agosto. Sono più di 20 e includono nomi di alto livello come Tomb Raider, Deus Ex e Baldur's Gate.

Come al solito, i titoli verranno resi disponibili a scaglioni. La buona notizia è che la prima mandata è disponibile già da oggi, 1 agosto, ed molto interessante, dato che include SteamWorld Heist, Deus Ex: Mankid Divided, Tomb Raider: The Angel of Darkness e Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles. Le successive saranno disponibili a distanza di una settimana l'una dall'altra, quindi l'8, il 15, il 22 e il 29 agosto.