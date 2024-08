Netflix annuncia la Geeked Week 24: ecco le date dell'evento di presentazione, che sarà anche dal vivo

Netflix ha annunciato la Geeked Week 24, ovvero la nuova edizione dell'evento di presentazione dedicato alle produzioni più amate in ambito "geek" provenienti dalla piattaforma in questione, con le date ufficiali e anche uno show dal vivo, il tutto anticipato da un teaser trailer.

La Geeked Week 24 di Netflix si terrà dal 16 al 19 settembre 2024, con tanto di evento speciale dal vivo previsto proprio per il 19, come celebrazione di chiusura per la presentazione di quest'anno, che sembra essere particolarmente ricca di novità e materiali vari.

Netflix non ha pubblicato ulteriori informazioni al riguardo, al di là del teaser trailer visibile qui sotto, ma sappiamo che ci sono molte produzioni che potrebbero trovare spazio nel corso della settimana in questione.