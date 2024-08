Tombi! Special Edition è disponibile su PS5, Nintendo Switch e PC, vediamo prezzi, edizioni fisiche e novità

Tombi! Special Edition da oggi è disponibile su PS5, Nintendo Switch e PC (Steam), con la versione PS4 in arrivo in un secondo momento, segnando il ritorno di un grande e amatissimo classico dell'epoca PS1 su piattaforme di attuale generazione.

Rispetto all'originale, questa riedizione include nuove funzionalità, inclusa la possibilità di salvare in qualsiasi momento, il riavvolgimento dell'azione di gioco e i controlli analogici. Troviamo inoltre come extra un museo con documenti di sviluppo mai visti prima d'ora, materiale promozionale e bozze originali ad alta risoluzione, un'intervista al creatore Tokuro Fujiwara, una nuova colonna sonora rimasterizzata. Non ci sono invece stati rimaneggiamenti sotto il profilo della grafica, con il gioco che mantiene la l'aspect ratio originale di 4:3.