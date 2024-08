Destiny 3 potrebbe essere stato cancellato in seguito ai licenziamenti in Bungie

In seguito ai devastanti tagli di personale annunciati di recente, con oltre 200 licenziamenti in Bungie, sembra che Destiny 3: Payback, il terzo capitolo della celebre serie del team, sia stato cancellato, o almeno questo è quanto riporta una voce di corridoio al momento.

A dire il vero, l'esistenza dello stesso progetto non è mai stata del tutto chiara, ma Destiny è sempre stato visto come una trilogia, nonostante Destiny 2 si sia protratto talmente tanto, nel tempo, da mettere in dubbio la possibilità che vi fosse realmente spazio anche per un terzo capitolo.

Tuttavia, già da tempo è emersa la voce sul nuovo progetto, che sarebbe identificato con il nome in codice Payback, sebbene non vi sia mai stata una conferma ufficiale di questo gioco.