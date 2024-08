Microsoft ribadisce che continuerà a investire sulle console Xbox, nonostante il tracollo delle vendite

Più per la precisione, Nadella ha parlato di come la strategia della compagnia sia quella di concentrarsi su tre mercati principali ovvero console, mobile e PC , con quest'ultimo che rappresenta il settore dove vuole iniziare a espandersi maggiormente.

Gli ultimi dati finanziari pubblicati da Microsoft hanno indicato un massiccio calo delle vendite di Xbox Series X|S e One , il 42% nell'ultimo trimestre e il 13% se consideriamo l'ultimo anno fiscale nell'interezza. Tuttavia ciò non significa che la compagnia non sia interessata a questo settore del mercato videoludico. Lo ha ribadito anche Satya Nadella , il CEO del colosso di Redmond, durante l'ultimo botta e risposta con gli investitori.

Le parole di Satya Nadella

"Per noi, il nostro investimento nel settore dei giochi è stato fondamentalmente quello di avere, il giusto portafoglio di ciò che amiamo e abbiamo sempre amato dei giochi, ovvero Xbox e i contenuti per la console, e di espanderci da lì in modo da avere contenuti per ogni luogo in cui la gente gioca, a partire dal PC".

Satya Nadella, il CEO di Microsoft

Successivamente Nadella ha spiegato che la recente acquisizione di Activision Blizzard (che ha permesso a Xbox di chiudere l'ultimo trimestre fiscale con numeri molto positivi), permetterà a Microsoft di espandersi su nuovi mercati e di focalizzarsi in tre settori, ovvero come già detto console, PC e dispositivi mobile.

"Quindi, quando penso al portafoglio di Activision, mi viene in mente che ci offre grandi risorse per coprire sia il PC che la console. E poi, naturalmente, anche le risorse per coprire i device mobile. Riteniamo quindi di avere sia i contenuti che la capacità di accedere a tutte le tradizionali piattaforme di gioco di alto livello, ovvero console, PC e dispositivi mobili".

A riprova delle parole di Nadella, sappiamo che Microsoft lancerà tre nuovi modelli di Xbox Series X e S entro la fine dell'anno, con la compagnia che inoltre ha confermato di essere al lavoro su una console di nuova generazione.