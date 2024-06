Annunciati tre nuovi modelli di Xbox Series X|S in arrivo nei negozi quest'anno, ecco prezzi e dettagli

Sulle battute finali dell'Xbox Games Showcase 2024, Microsoft ha annunciato ben tre nuovi modelli di Xbox Series X e S , in arrivo nei negozi di tutto il mondo durante il periodo natalizio di quest'anno. Per la precisione Xbox Series S da 1TB - Robot White, Xbox Series X - 1TB Digital Edition e Xbox Series X - 2TB Galaxy Black Special Edition.

Le due nuove Xbox Series X

Proseguiamo con Xbox Series X - 1TB Digital Edition, che come suggerisce il nome sarà una console solo digitale, dunque sprovvista di lettore per i dischi. La colorazione invece sarà quella nera (o meglio carbon black) del modello standard. Sarà disponibile al prezzo di 499,99 euro. Un prezzo che forse potrebbe far storcere naso, dato che è superiore di 50 euro rispetto alla diretta rivale PS5 Digital, venduta a 449,99 euro.

Infine abbiamo Xbox Series X - 2TB Galaxy Black Special Edition. Questa console può vantare un un SSD dalla capienza raddoppiata rispetto al modello standard, una colorazione nera con puntini colorati di verde a "tema galassia" per la scocca esterna e un esclusivo Xbox Wireless Controller in versione Galaxy Black. Sarà disponibile al prezzo di 649,99 euro in Europa.

Che ne pensate, i nuovi modelli di Xbox Series X|S vi stuzzicano? Fatecelo sapere nei commenti.