Xbox Games Showcase 2024: tutti i giochi e le novità di una conferenza d'altri tempi

La presentazione più attesa di questa estate. Il momento in cui Microsoft può sferrare un colpo col quale invertire le sorti dell'industria. Il momento nel quale giustificare tagli e ristrutturazioni degli ultimi mesi. Il momento nel quale far vedere che i tanti miliardi spesi sono finalmente messi a frutto.

L'evento passo a passo

Si parte a sorpresa con uno strano montaggio, che parla di instabilità e caos, guerre in tutto il mondo e grandi politici che affrontano il conflitto. Si tratta, ovviamente, del trailer della campagna di Call of Duty Black Ops 6, l'atteso nuovo capitolo della serie di Activision in arrivo, per la prima volta, al lancio su Xbox Game Pass a partire dal 25 ottobre 2024, in contemporanea per tutti, espansioni e patch incluse. Lo abbiamo già visto in azione, ecco cosa abbiamo scoperto.

Doom The Dark Ages

Subito dopo compare Phil Spencer in persona a presentare tutto quello che Microsoft ha in cantiere per i prossimi mesi. Si comincia con una World Premiere di Bethesda, che chiede di esplorare la storia di qualcuno prima che diventasse un eroe. Si tratta di Doom The Dark Ages e racconta la storia del Doom Guy prima che diventasse l'eroe che conosciamo.

State of Decay 3

Un altro gioco spuntato nelle ore precedenti allo show è stato State of Decay 3 e puntualmente arriva con la sua formula survival, nella quale dovremo provare a salvare la pelle in un universo invaso dai non morti. Un comparto grafico rinnovato, nuovi avversari, anche giganteschi, ma la stessa azione drammatica saranno la cifra stilistica di questa nuova avventura. Anche State of Decay 3 arriverà su Game Pass al lancio.

Dragon Age: The Veilguard

Un guerriero di Dragon Age: The Veilguard

Senza soluzione di continuità si passa a Dragon Age: The Veilguard, il gioco di ruolo di stampo classico di Electronic Arts. Tra scene spettacolari, combattimenti e un comparto tecnico notevole, sembra che tutti gli avventurieri avranno di che divertirsi. In Dragon Age: The Veilguard non mancheranno, infatti, draghi e un pizzico di umorismo, da giocare in compagnia di un cast di personaggi apparentemente azzeccato. Il gioco arriverà in autunno.

Starfield Shattered Space

Dal fantasy allo spazio più profondo il salto è tanto, ma adesso siamo stati catapultati all'interno di una stazione spaziale infestata. Si tratta di un altro progetto di Bethesda, che ha creato un'ambientazione davvero riuscita, piena di mistero e stile. Starfield Shattered Space è il nome dell'espansione del gioco campione di incassi, ma non è l'unica novità del giorno, dato che un aggiornamento con le mod è disponibile da oggi.

Fallout 76

Un ghoul di Fallout 76

Ancora Bethesda è sul palco, questa volta con Fallout 76. Si parla delle novità di questo MMO, come nuovi Vault, attività e ovviamente avventure. Ma la grande novità è l'arrivo dei Ghoul come nuova classe giocabile a partire dal 2025

Expedition 33

Una nuova World Premiere ci porta in una Parigi devastata, che fa da sfondo ad un action in terza persona falla grande atmosfera e dal sistema di combattimento molto interessante, un po' a turni, uno po' in tempo reale. Expedition 33 arriverà nel 2025.

South of Midnight

Blues e magia in South of Midnight

Altro salto artistico non indifferente, con un mondo fantasy a riempire lo schermo. Giganteschi pesci gatto parlanti, ragazzine sperdute e uno stile anche in questo caso riuscito. Si tratta di South of Midnight, un action in terza persona con fasi guidate e elementi platform che alternano puzzle e combattimenti contro creature piuttosto spaventose. Anche lo stile musicale è davvero unico, con canzoni ad accompagnare l'azione. Il gioco arriverà su Xbox e Pc nel 2025.

World of Warcraft the War Within

Arriva, finalmente, il turno di Blizzard con un video cinematico che mostra l'universo di Warcraft in piena forma. si vedono i principali eroi, le fazioni e le avventure che hanno reso celebre questo marchio, il tutto per annunciare l'arrivo della battaglia finale di World of Warcraft the War Within, la nuova espansione in arrivo il 26 agosto.

Metal Gear Solid Delta

Da Azeroth si passa alla giungla di Metal Gear Solid 3, In questo video possiamo ammirare il lavoro di ammodernamento del capolavoro di Hideo Kojima, un lavoro che ha mantenuto tutto il valore dell'opera originale, riportandola a standard tecnologici più attuali.

Sea of Thieves

Sea of Thieves non poteva mancare nella conferenza portando nuovi vascelli e avventure nella stagione 13.

Flintlock

A44 Games ha portato Flintlock alla conferenza Microsoft. Si tratta di un action in 3D piuttosto interessante, con un combattimento spettacolare e tante ambientazioni differenti da esplorare. .

Age of Mithology Retold

Il rifacimento di Age of Mithology sta per arrivare. Dopo aver modernizzato i capitolo precedenti, adesso è il momento di rigiocare a questo classico della strategia che fonde il gameplay della serie coi poteri conferiti dagli dei adorati. Retold arriva a settembre.

Perfect Dark

Perfect Dark è il prossimo grande gioco a mostrarsi. Si tratta di un gioco d'avventura in 3D piuttosto diverso da come lo ricordavamo. Anche Johanna Dark è differente. Spara meno e si muove più in maniera circospetta, arrampicandosi in ogni dove e cercando strade alternative, come farebbe un vero agente segreto. Più che uno sparatutto, sembra il nuovo Dishonored, con tanta tecnologia in più. Quando c'è da sparare, però, l'agente Dark non si tira indietro e trasforma il gioco in un universo di proiettili. Matt Booty sale sul palco per plaudire gli sforzi di Cristal Dynamics, The Initiative e tutti gli altri studi Xbox.

Diablo 4 Vessel of Hatred

La cinematica di apertura di Diablo 4 Vessel of Hatred introduce la nuova espansione in arrivo a ottobre. Questa dice poco, se non che la qualità di tali filmati è sempre eccezionale e n pochi minuti si è catapultati in questo universo. L'espansione arriverà l'8 ottobre.

Fable

È il momento di Fable di PlayGround Games, l'attesissimo gioco di ruolo per Xbox e PC che racconta di questo universo sospeso tra il fantasy classico e quello dissacrante nel quale le vostre scelte avranno un peso specifico notevole sulla storia. Il comparto grafico sembra fuori scala, con un mix tra azione e magie notevole, oltre che un grande peso della narrazione. Fable arriverà nel 2025 su Game Pass al lancio.

Fragpunk

Nuova World Premiere, questa volta di un particolare sparatutto dallo stile colorato, che, oltre all'azione, sembra influenzato dalle carte che saranno giocate, dei veri e propri poteri in grado di far crescere erba dove non c'è e cose del genere. Si chiama Fragpunk.

Winter Burrow

La World Premiere successiva è un gioco dallo stile ricercato che racconta l'avventura di un topolino che deve raccogliere risorse per sopravvivere e prosperare nel mondo nel quale è stato abbandonato. Winter Burrow arriverà nei primi mesi del 2025.

Mixtape

Annapurna porta il solito gioco stiloso, nel quale degli amici vivono delle avventure a bordo di skatebord, bici e altro. Il tutto per creare dei ricordi memorabili. Non mancheranno poteri particolari, una colonna sonora eccezionale e tanti sentimenti.

Flight Simulator 2024

Flight Simulator arriva a mostrare gli eccezionali salti in avanti fatti dal già eccezionale capitolo di qualche anno fa. Un comparto grafico ancora più spettacolare, nuovi velivoli, avventure e situazioni renderanno imperdibile questo nuovo capitolo, nel quale si potranno fare foto di animali, paesaggi e tutto quello che la tecnologia Azure è in grado di portare sui nostri schermi.

The Elder Scrolls Online

Bethesda di nuovo sul palco con The Elder Scrolls Online. Il video celebra questo MMO, la sua capacità di evolversi e espandersi negli anni, oltre che l'arrivo di nuove avventure e eventi. TESO compie 10 anni con l'espansione The Gold Road in arrivo il 18 giugno.

Life is strage Double Exposure

Anche Square Enix arriva sul palco Xbox col nuovo gioco di Deck Nine. Si tratta di un'avventura con elementi sovrannaturali a tinte gialle. Ci sono dei rimandi a Life is Strange e infatti è Double Exposure, la nuova avventura con Max come protagonista.

Indiana Jones and the Great Circle

Machine Games porta Indiana Jones sul palco. Si tratta di un action adventure in pieno stile Wolfenstein con, ovviamente, tantissimi rimandi all'universo dell'archeologo più famoso del mondo. Quindi tante avventure, tesori e, ovviamente, qualche scazzottata coi nazisti. Il volto di Indiana è, come già sappiamo, quello di Harrison Ford, mente lo stile è quello classico dei film di Spielberg. Indiana Jones and the Great Circle arriverà nel 2024 su Xbox e PC.

Mechabreak

È tempo di robottoni che si muovono a grande velocità sullo schermo. In evoluzioni al cardiopalma, combattimenti a lungo e corto raggio e tanta adrenalina. Mechabreak sembra il gioco pensato per gli amanti dei robottoni giapponesi. Arriverà in beta questa estate.

Wuchang Fallen Feathers

Si torna al fantasy con qualche elemento horror con Wuchang Fallen Feathers, un action in terza persona con una protagonista piuttosto combattiva che dovrà affrontare avventure di tutti i tipi.

Avowed

Avowed si mostra nello showcase mostrando un universo fantasy molto più variegato e originale del previsto. Misteri, magia, combattimenti, esplorazione e tanto altro per questa esclusiva Xbox in arrivo nel 2024.

Atomfall

Rebellion ha portato allo showcase il suo nuovo gioco, uno strano connubio tra medioevo e tecnologia, mostri e realismo, archi e fucili. Atomfall arriverà nel 2025.

Assassin's Creed Shadows

Il Giappone medioevale non si era ancora visto. Ma quello di Assassin's Creed Shadows era atteso. Abbiamo visto in azione i due protagonisti, il loro stile differente, la nuova ambientazione e il comparto grafico potenziato, finalmente libero da Xbox One e Ps4. Il gioco arriverà il 15 novembre.

STALKER 2

STALKER 2 torna a mostrarsi e con lui il suo affascinante universo fatto di strane creature, sovrannaturale, narrazione e violenza. Dopo uno sviluppo travagliato, un po' per la pesante eredità un po' per la guerra iniziata dalla Russia, STALKER sembra finalmente essere pronto ad arrivare su PC e console con un'avventura degna di questo nome.

Series X solo digitale

A sottolineare le fatiche dello studio c'è Sarah Bond, che tira le fila dell'evento e lancia la nuova Series X solo digitale in colorazione bianca. La console sarà lanciata questo autunno. Ma prima l'ultima World Premiere.

Gears of War E-Day

Come preannunciato, il nuovo Gear of War si mostra in tutto il suo splendore con un combattimento di Marcus sulle note di Mad World, la canzone che aveva "lanciato" il primo capitolo. Quanto tutto sembrava essere sul punto di finire, ecco che arriva Dom a salvarlo. Si tratta infatti di un prequel della serie chiamato Gears of War E-Day.