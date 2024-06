S.T.A.L.K.E.R. 2 ci riporta nella Zona proibita con il nuovo trailer gameplay dell'Xbox Showcase

Come i suoi predecessori, anche il nuovo titolo di GSC GameWorld è un misto tra FPS e gioco di ruolo con elementi survival, che ci porta ad esplorare la zona d'esclusione in una realtà alternativa, avendo a che fare con strani fenomeni fisici e creature mutate.

Il nuovo video di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è tutto costruito su sequenze di gameplay, che mostrano alcune situazioni in cui è possibile trovarsi all'interno della Zona nel nuovo capitolo della serie: ovviamente, non è un posto tranquillo.

All'Xbox Games Showcase abbiamo avuto modo di tornare a vedere anche S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl con un gameplay trailer , il nuovo e attesissimo capitolo della serie GSC GameWorld che ha finalmente una data di uscita, fissata per il 5 settembre e confermata anche a questo giro, con lancio diretto nel catalogo del Game Pass al day one.

I misteri della Zona

Il nuovo video si intitola "The Time of Opportunities" e si concentra su alcune particolari situazioni in cui ci possiamo imbattere esplorando la Zona.

Si tratta di momenti molto particolari, in cui emergono degli strani fenomeni spiegabili solo a causa delle particolari condizioni in cui si trova l'area in questione.

La data d'uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl era stata annunciata già a gennaio e quella è rimasta, dopo molteplici rinvii, dunque sembra certo che il gioco arriverà il 5 settembre. Nel frattempo è uscita anche la raccolta S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy che ripercorre i capitoli precedenti in versione rimasterizzata.