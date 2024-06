Starfield Shattered Space si mostra con un trailer che conferma anche contenuti gratuiti in arrivo oggi

Durante il Xbox Games Showcase Bethesda ha presentato l'espansione di Starfield Shattered Space. Il trailer conferma che il contenuto aggiuntivo sarà pubblicato nel corso del 2024, ma per il momento la compagnia non pare essere pronta per svelare la data esatta o anche solo il mese.

Il video ci mostra una serie di sequenze nello spazio, su una stazione dove qualcosa è andato chiaramente storto e l'equipaggio è morto. Una qualche entità non meglio identificata sembra avere resto il controllo della nave. L'ambientazione e gli eventi sembrano avere un certo taglio horror.