Fallout 76: il Ghoul diventerà una classe giocabile

Questo comporta non solo nuovi set di Carte Perk specifici per la nuova classe , ma anche delle interazioni uniche con il mondo di gioco, dove la condizione di Ghoul crea inevitabilmente nuovi scenari e influenze su personaggi e fazioni. E anche se questi umani mutati hanno perso per strada alcuni elementi tipici della loro estetica, come capelli, naso e pelle, il personaggio rimane comunque personalizzabile.

Questa novità permetterà ai giocatori di trasformarsi in un Ghoul dopo aver raggiunto il livello 50, sbloccando una missione che darà inizio alla trasformazione. I dettagli relativi alla missione però saranno condivisi in futuro.

Ghoul Retcon?

La parte più interessante però riguarda la possibilità di riacquistare la forma umana: questo è un pezzo importantissimo di lore per la serie Fallout, perché la condizione di Ghoul è sempre stata narrata come involontaria e collaterale, mentre invece in Fallout 76 sembra verrà dato arbitrio al giocatore se accettare o meno la trasformazione.

Il Ghoul della serie TV di Fallout ha conquistato tutti

Però non si è mai parlato, se non in termini teorici, di una cura dalla condizione di Ghoul. Nella serie di TV di Fallout abbiamo visto il personaggio interpretato da Walton Goggins, Cooper Howard, tenere a bada i sintomi ferali della sua condizione con un inalatore, ma non sappiamo se questo dettaglio si trasformerà in un meccanica di gioco.

Scopriremo nuovi dettagli nei prossimi mesi e trasformeremo i nostri personaggi Fallout 76 in Ghoul nei primi mesi del 2025.