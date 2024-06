Call of Duty: Black Ops 6 ha una data di uscita ufficiale e un primo trailer del gameplay

La data di uscita di Call of Duty: Black Ops 6 è fissata al 25 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S: lo ha annunciato ufficialmente Phil Spencer, rivelando tanti dettagli sul nuovo episodio della serie sparatutto, che ci porterà stavolta a combattere durante la Guerra del Golfo.

Forte della trama più intricata di sempre per la saga, Call of Duty: Black Ops 6 promette di offrire l'esperienza più spettacolare e adrenalinica che si sia mai vista, miscelando atmosfere da spy thriller a sequenze stealth, azione da blockbuster e gli immancabili colpi di scena che hanno reso celebre la saga.

Durante la campagna ci troveremo ad attraversare la tundra russa, il deserto del Medio Oriente, l'Europa meridionale e gli Stati Uniti in una corsa contro il tempo, segnata dal ritorno di personaggi iconici come Frank Woods e Russel Adler insieme a nuovi alleati come Troy Marshall e Jane Harrow.