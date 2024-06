World of Warcraft: The War Within si mostra con un trailer, che annuncia la data di uscita su PC

Tra i protagonisti dell'Xbox Games Showcase 2024 c'è stato anche World of Warcraft: The War Within, la nuova espansione del celebre MMO di Blizzard. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer cinematografico, al termine del quale viene indicata la data di uscita. Sarà disponibile su PC a partire dal 26 agosto 2024.

Il filmato ci offre un viaggio attraverso le varie "ere" di World of Warcraft e sui personaggi di maggior rilevanza del longevo MMORPG di casa Blizzard, fino ad arrivare alla prossima avventura, per l'appunto The War Within.