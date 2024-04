World of the Warcraft: The War Within, annunciata la Collector's Edition del 20° anniversario

Blizzard ha annunciato una Collector's Edition a tiratura limitata di World of Warcraft: The War Within pensata non solo per celebrare la nuova espansione, ma anche il ventesimo anniversario dal lancio dell'MMO sul mercato.

Include i contenuti della Epic Edition

La Statuetta del Cavaliere dei Grifoni inclusa nella Collector's Edition

Ovviamente all'interno è incluso anche un codice per riscattare l'espansione The War Within, tra l'altro della Epic Edition, che a sua volta include vari bonus, come 3 giorni di accesso anticipato, 30 giorni di abbonamento e altro ancora. Se avete già acquistato la Epic Edition in formato digitale, sarà possibile richiedere un rimborso al con l'acquisto della Collector's Edition sotto forma di saldo su Battle.net.

Ricapitolando, questi sono i contenuti di questa ricca edizione da collezione:

Chiave di gioco di World of Warcraft: The War Within

Libro con copertina rigida Art of The War Within

Spilla da collezione con Alleria, Anduin e Thrall

Statuetta Cavaliere di Grifoni del 20° anniversario

Box da collezione: circa 27,2 cm x 30,6 cm x 7,4 cm

Tutti i bonus e gli extra dell'edizione Epica: Potenziamento del personaggio di livello 70; 3 giorni di Accesso Anticipato e 30 giorni di tempo di gioco; cavalcatura Algariana Stormrider; set Transmog Stormrider's Attire; Effetto Hearthstone Terrestre di Deepdweller, Squally, l'animaletto Storm Hatchling e il giocattolo Sandbox Storm Gryphon; e 1000 Tender del Commerciante.

Vi ricordiamo inoltre che è possibile registrarsi per i test a numero chiuso di World of Warcraft: The War Within, in attesa del lancio fissato tra fine estate e inizio autunno.