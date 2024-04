Destiny 2: non c'è mai stato un momento migliore per iniziare a giocare

L'obiettivo degli sviluppatori con questa rielaborazione dell'esperienza per le nuove luci (l'appellativo con cui gli i vari personaggi si riferiranno a voi nelle prime ore di gioco) è portare chi è incuriosito da questo universo al livello di esperienza necessario ad affrontare La Forma Ultima , l'espansione in uscita il 4 giugno che chiuderà il ciclo narrativo iniziato con Destiny 1. I loro sforzi, secondo noi, hanno dato i loro frutti e siamo convinti che questo sia un ottimo momento per iniziare a giocare.

Uno dei videogiochi che ha la nomea di essere tra i più inaccessibili del panorama odierno è senza dubbio Destiny 2. Non è un segreto che l'esperienza introduttiva per nuovi giocatori sia molto povera (principalmente a causa del fatto che la campagna principale è stata tagliata) e che, una volta terminata, molti giocatori si sentono lasciati a loro stessi tra grind per il livello di potere, contenuti chiusi dietro il pagamento e altre cose che il gioco non spiega. Fortunatamente, con l'arrivo dell'aggiornamento gratuito Verso La Luce, Bungie è riuscita a semplificare radicalmente il viaggio dei nuovi arrivati, soprattutto se vogliono unirsi a un gruppo di amici che veterani di questo MMO spaziale.

Potrete giocare agli assalti, in PvP, a un dungeon e, grazie alla funzione di ricerca dei compagni di squadra, persino a due raid da cui ottenere armi e armature di punta. In breve tempo sbloccherete le altre due classi che non avete scelto all'inizio e, semplicemente partecipando alle attività cosiddette Rituali , gli assalti, la modalità azzardo e le partite in PvP, otterrete tre engrammi esotici alla settimana. Questi contengono le armi e le armature più forti di Destiny 2 e sono indispensabili per avere una build che massimizza il danno e la resistenza durante le attività più complesse.

Bungie ha deciso di eliminare quasi in toto questo meccanismo per i nuovi giocatori con Verso La Luce dando anche la possibilità di saltare le due ore di missioni introduttive. Una nuova luce può avviare il gioco per la prima volta, saltare il tutorial, scegliere la sottoclasse che più la intriga (tra i poteri del fulmine, del fuoco e del vuoto), cliccare sul nodo dedicato a Verso La Luce nella mappa e, dopo un breve dialogo, riscattare il "Dono dei Signori del Tuono" , un intero set di equipaggiamento (5 pezzi di armatura leggendaria, un'armatura esotica, 5 armi leggendarie e un'arma esotica) al 1800. Così, sarete pronti non solo a giocare ai contenuti appena usciti (una modalità orda divertente e sfidante), ma potrete affrontare la totalità dei contenuti gratuiti senza trovarvi in svantaggio.

In Destiny 2 la difficoltà di ogni contenuto è dettata dal livello di potere , più il vostro livello è inferiore a quello richiesto da un'attività, più danni riceverete e meno ne infliggerete. Normalmente, ci sono tre soglie da raggiungere grindando specifiche attività: il potere di "Base", attualmente a 1750, il livello "Potente", attualmente al 1800, e il livello di "Punta", il più alto raggiungibile nel gioco, al 1810. Un nuovo giocatore parte al 1600 e provando i contenuti più semplici arriva in poco tempo al 1750. Poi, iniziando a provare le attività più complesse che garantiscono ricompense "Potenti" arriva al 1800 e, infine, facendo le missioni più difficili riesce ad arrivare al 1810.

Armati fino ai denti

In poche ore di gioco inizierete ad accumulare una discreta quantità di armi tra le migliori che Destiny abbia mai avuto, semplicemente giocando alla nuova modalità Assalto Furioso

L'obiettivo principale di tutte queste semplificazioni dell'esperienza per nuovi giocatori è quello di permettere a chiunque sia incuriosito da Destiny 2 di installarlo, aprirlo, e giocare quasi subito ai suoi contenuti più nuovi. La modalità Assalto Furioso che ha appena fatto il suo debutto dovrebbe essere il luogo dove passare la maggior parte del tempo, non solo perché è decisamente divertente ma perché premierà i vostri sforzi con alcune delle armi più potenti della storia di Destiny 2. Abbiamo già analizzato quali sono le migliori ma se siete giocatori novizi, andare a puntare la combinazione perfetta dei quattro elementi casuali di ogni arma sarebbe una perdita di tempo.

Concentratevi sull'ottenere tutte le 12 armi dell'arsenale AUDACE appena arrivate su Destiny 2 e vi ritroverete con degli strumenti di morte per ogni evenienza. Partite in PvP, assalti PvE, segrete e raid non avranno scampo contro di voi, ma non è tutto perché Bungie ha appena reinserito gratuitamente due contenuti che la community considera tra i migliori che lo sviluppatore abbia mai prodotto. Le missioni esotiche I Sussurri e Ora Zero hanno fatto il loro ritorno su Destiny 2 (la seconda sarà disponibile da maggio), completatele, e al termine vi aspettano due armi iconiche: il Sussurro del Verme e il Pandemia Perfezionata. Il primo è un fucile da cecchino pesante che infligge moltissimi danni di precisione ed è ottimo per danneggiare i cattivoni dalla distanza. Il secondo è un fucile a impulsi che ad ogni uccisione rilascia uno sciame di robottini che vanno a colpire i nemici circostanti.

Una volta dentro la community è sempre facile trovare un guardiano che vi aiuti a completare le due missioni esotiche ma, se avete tempo e pazienza, provate ad affrontarle senza aiuti, vi divertirete

Tra il Dono dei Signori del Tuono, l'arsenale AUDACE e le due missioni esotiche, in breve tempo metterete insieme una quantità di armi ed equipaggiamento molto potenti e senza spendere un euro. Questo vi permetterà di valutare accuratamente se il gioco vi piace, se i suoi sistemi di progressione vi convincono, se la community con cui interagirete è di vostro gradimento (qui il canale Discord di Destiny 2 Italia dove i giocatori più esperti fanno spesso da guida nei contenuti difficili per i novizi) e se vorrete saperne di più sulla storia complessa, stratificata e affascinante che Bungie ha raccontato in questi 10 anni. Solo a questo punto potrete valutare se investire nella Forma Ultima, l'espansione che chiude questo ciclo narrativo con una campagna, un raid e una nuova sottoclasse che mescola gli elementi di tutte le altre.

Destiny 2 si sta avviando alla conclusione della sua decennale saga della Luce e dell'Oscurità e non è troppo tardi per vivere questo momento insieme al resto della community. YouTube pullula di video che ripercorrono l'intera storia del gioco, dalle origini fino all'ultima stagione uscita qualche mese fa. Le risorse, l'aiuto e i contenuti ci sono per cui, se Destiny 2 vi incuriosisce, non c'è mai stato un momento migliore di questo per provare (quasi) tutto ciò che lo rende grande senza spendere un euro.