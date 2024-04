Destiny 2: abbiamo grandi aspettative per La Forma Ultima

Alla fine della diretta, poi, ha fatto il suo debutto Verso la Luce ( qui vi spieghiamo tutte le novità, quali sono le armi migliori e come ottenerle), un'ondata di contenuti gratuita per tutti, pensata per preparare i guardiani ad affrontare il Testimone all'uscita della nuova espansione.

Cosa sono le sottoclassi Prismatiche

L'introduzione delle nuove sottoclassi Prismatiche ha colto di sorpresa i fan di Destiny 2 che non si aspettavano un'aggiunta così radicale al proprio arsenale

Quante volte, giocando a Destiny, vi siete detti: "Certo che in questa build solare ci starebbe proprio bene una granata ad arco, o una fonte congelante, o poter attivare Divoramento?" Bungie ha deciso di esaudire i desideri più folli dei suoi giocatori creando le sottoclassi Prismatiche, ovvero dei loadout in cui è possibile (con qualche limitazione) mescolare le abilità di tutte le sottoclassi, Aspetti e Frammenti compresi. Nella diretta abbiamo visto cacciatori, titani e stregoni combinare abilità da Vuoto con congelamenti da Stasi, colpi corpo a corpo Solari con effetti di sospensione da Telascura e tutta una serie di altre combinazioni assolutamente folli.

Non è tutto: queste sottoclassi hanno accesso anche a una nuova granata durante la Trascendenza, cioè un nuovo potenziamento (accompagnato da un'apposita animazione) ottenibile infliggendo danni sia con le abilità della Luce sia con quelle dell'Oscurità. Usando una sottoclasse Prismatica, infatti, sotto alla barra della super ne comparirà una seconda divisa in due segmenti. Infliggendo danni con la Luce e con l'Oscurità riempirete ciascun segmento e potrete attivare la Trascendenza. Oltre alla nuova granata (una diversa per classe: Stasi+Solare per i cacciatori, Arco+Telascura per i titani e Stasi+Vuoto per gli stregoni) la Trascendenza fornirà un bonus al danno delle armi cumulabile con tutti gli altri presenti nel gioco e all'attivazione verranno ricaricate le energie di granata, corpo a corpo e abilità di classe.

Non sappiamo come la Trascendenza funzionerà in PvP ma è certo che in PvE sarà una delle aggiunte più divertenti mai fatte al gioco

"Potete immaginare quelle Prismatiche come delle sottoclassi avanzate che aprono a decine di variabili nella creazione di una classe con più frammenti e più combinazioni per creare la versione definitiva del vostro Guardiano" ha detto Wommack. A questo, poi, si aggiungono le tre nuove super (da Vuoto per i titani, ad Arco per i cacciatori e Solare per gli Stregoni) che usciranno insieme alla Forma Ultima. L'aggiunta di una nuova sottoclasse è uno dei pilastri fondamentali per garantire una nuova espansione di livello che i fan non vedono l'ora di giocare. L'Eclissi ha sicuramente dimostrato che non basta dare ai guardiani nuovi giocattoli per avere un buon prodotto, ma gli sviluppatori avevano molto altro da annunciare per La Forma Ultima.