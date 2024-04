Fantasy 7 Remake: Materia Hunter Board Game è il gioco da tavolo per i fan di Cloud & co.

È presto in arrivo un nuovo gioco da tavolo dedicato a Final Fantasy 7 Remake. Si tratta di Final Fantasy 7 Remake: Materia Hunter Board Game e la sua uscita, sulla base di quanto indicato dallo store italiano di Square Enix, è prevista per maggio 2024.

Si tratta di un gioco da tavolo per due o quattro giocatori di natura competitiva: in partite 1 vs 1 o 2 vs 2 si devono raccogliere il maggior numero di materia sfruttando i personaggi di Final Fantasy 7 Remake, come Cloud, Tifa, Barret e non solo. Gli artwork si basano sui modelli del videogioco.