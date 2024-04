Destiny 2: tutte le novità in arrivo con Verso la Luce

Il 9 aprile, infatti, debutteranno un'attività per tre giocatori, con e senza matchmaking, un nuovo spazio sociale dove ottenere 12 armi dal mitico passato di Destiny, la prima di due missioni esotiche il cui ritorno è stato una delle richieste più incessanti nella storia recente di Bungie e ben tre nuove mappe per il PvP competitivo. C'è molto da analizzare e spiegare e in questa guida ai contenuti in arrivo con Verso la Luce su Destiny 2 ripercorreremo gli annunci delle tre dirette facendo chiarezza su date di sblocco, strategie di farming e preparazione all'arrivo dell'ultima espansione.

Il paragone più diretto che viene in mente per analizzare questa aggiunta è quello con il Pacchetto per il Trentesimo Anniversario, uscito per riempire il buco lasciato dal rinvio della Regina dei Sussurri. Allo stesso modo, Verso la Luce deve colmare gli ultimi due mesi di ritardo accumulati dalla tanto attesa La Forma Ultima. La differenza principale tra le due esperienze è che tutti i contenuti di Verso la Luce saranno gratuiti per tutti i giocatori .

Anche la terza delle Developer Livestream di Destiny 2 si è conclusa e possiamo finalmente raccontarvi tutto ciò che è in arrivo nell'MMO di Bungie a partire dal 9 aprile con l'uscita di Verso La Luce. Non una stagione e nemmeno un'espansione: questo pacchetto di contenuti è stato pensato per preparare i giocatori al debutto de La Forma Ultima , il pezzo conclusivo del decennale ciclo narrativo iniziato con il primo capitolo nel 2014.

C'è una sola condizione di sconfitta: se l'UDA viene distrutta, la partita è persa . Ognuna delle cinque sezioni è divisa in due parti principali: le prime nove ondate difensive (a loro volta divise in tre round da tre ondate di difficoltà crescente) e l'ultima ondata offensiva in cui bisognerà affrontare le forze del testimone a bordo della nave piramidale. Al termine di ogni ondata ci sarà una breve pausa per prepararsi al round successivo. Alla sconfitta del boss della decima ondata comparirà un forziere dove sarà possibile ottenere una delle 12 armi leggendarie che torneranno in Destiny.

Il contenuto su cui i Guardiani passeranno la maggior parte del loro tempo dopo il suo debutto sarà con molta probabilità Assalto Furioso, una modalità orda che vedrà i difensori dell'umanità respingere le ondate di attacchi diretti all'Ultima Città da parte di Caduti, Alveare e Corrotti. La struttura è molto familiare: ogni partita è divisa in 5 sezioni di difficoltà crescente, ciascuna divisa in 10 ondate. L'obiettivo è difendere l'Unità di Difesa Avanzata (UDA) dalle orde di nemici, e farsi strada fin dentro la nave piramidale per sconfiggere il boss presente a bordo.

L’arsenale Audace

Alla fine di Verso la Luce sarete armati fino ai denti con alcuni degli strumenti di morte migliori della storia di Destiny

A fare da ricompense non solo per Assalto Furioso, ma anche per le taglie di Lord Shax e Arcite, i due personaggi che faranno da venditori nel nuovo spazio sociale chiamato la Sala dei Campioni, ci sono le 12 armi dell'Arsenale Audace, strumenti di distruzione presi da raid, dall'Armeria Nera e dal mitico passato di Destiny 2 e Destiny. Queste armi saranno disponibili sia in versione standard sia con una colorazione speciale che al termine di Verso la Luce non sarà più ottenibile. Tramite le missioni di Arcite avrete accesso a un esemplare garantito in versione limitata di ciascuna arma con una combinazione di perk fissa: questo vuol dire che per avere i potenziamenti preferiti con una colorazione speciale vi toccherà grindare.

Sappiamo che sarà possibile scegliere per quale strumento di morte aumentare le probabilità di ottenimento, quindi sarà possibile farmare in modo mirato il bottino che preferite. Tra le armi più ambite c'è senza dubbio l'Acquiescenza: questo lanciagranate a ondate è il re della pulizia di gruppi di nemici e se non l'avete ottenuto nel raid Promessa del Discepolo, questa è la vostra occasione per ottenerlo con Assassino Ambizioso e Reazione a Catena. Anche Transito del Limite con Assassino Invidioso e Rassegna Positiva potrebbe essere un'arma fenomenale, soprattutto nelle fasi di danno più brevi.

Preparatevi a giocare a lungo per ottenere i potenziamenti migliori delle armi dell'Arsenale Audace nella versione limitata

Per il PvP non potete lasciarvi sfuggire l'Ululato alla Luna e il Colpo di Mezzanotte, due cannoni portatili che sanno farsi rispettare in tantissime occasioni. La Testa di Martello, poi, è una mitragliatrice pesante ottima per fare pulizia che diventerà la migliore amica di ogni incaricato al Divinity, mentre la nuova Ghigliottina Cadente avrà accesso a doppi perk di danno per cui potrete averla con Arma Vorpal e Assedio. Le due armi più attese dalla community, la Vetta e l'Asceta, non ci hanno sorpreso per efficacia e probabilmente saranno più oggetti da collezione che scelte utilizzabili nell'endgame.

Stessa sorte, probabilmente, per il Successione, il Fucile di Elsie, la Fornace Esplosiva e il Giustizia Negata SR4 tutti per la stessa ragione: non sembrano essere il meglio della propria classe e ci sono alternative migliori che non richiedono così tanto tempo per essere ottenute. Il piano originario di Bungie prevedeva la pubblicazione di Asceta, Giustizia Negata SR4, Successione, Transito del Limite, Fucile di Elsie e Ghigliottina Cadente il 9 aprile con il resto dell'arsenale che si sarebbe ingrandito con un'arma alla settimana fino al 21 maggio. Dopo molte proteste della community, gli sviluppatori hanno detto che pubblicheranno tutto entro la fine di aprile. Quando completerete l'Arsenale Audace, infine, sbloccherete il cosmetico più amato e richiesto nella storia di Destiny 2: lo shader Superblack.