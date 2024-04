Bleach: il cosplay di Rangiku Matsumoto di kiyo si rilassa alle terme

Nonostante siano passati molti anni dal termine della pubblicazione di Bleach, il manga di Tite Kubo ha ancora un grandissimo seguito, anche grazie alle nuove stagioni dell'anime che stanno adattando l'ultimo arco narrativo della storia di Ichigo Kurosaki e compagni. Noi oggi vi proponiamo un cosplay di Rangiku Matsumoto realizzato dalla giapponese Kiyo.

Rangiku è una Shinigami, una guardiana di anime che purifica i malvagi Hollow, e luogotenente della decima divisione del Gotei 13, guidata dal giovane capitano Tōshirō Hitsugaya. Il potere speciale della sua spada la trasforma in cenere, che la donna può controllare a suo piacimento per eseguire dei fendenti imprevedibili dalla distanza o all'occorrenza per creare delle barriere per difendere se stessa e i propri compagni.