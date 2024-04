PCIe 7.0 arriverà nel 2025, ecco le specifiche tecniche ufficiali

Come si evince dal comunicato ufficiale e dai grafici che lo accompagnano, lo standard PCIe 7.0 sarà accompagnato da un raddoppio della banda rispetto alla versione PCIe 6.0 : i 256 GB/s su una configurazione a 16 linee diventeranno quindi 512 GB/s. La velocità però non è l'unica caratteristica portata in dote dallo standard di nuova generazione. PCI-SIG infatti deve garantire una serie di parametri tra cui una migliore efficienza energetica, una latenza più bassa, l'affidabilità dei dati trasmessi e anche la retrocompatibilità con le versioni precedenti.

Quando arriverà sul mercato?

L'evoluzione di PCIe nel corso delle generazioni

Non fatevi ingannare dall'annuncio, l'arrivo dello standard PCIe 7.0 non è vicino come sembra. Il nuovo standard infatti sarà completato entro il 2025 ma la sua disponibilità sul mercato consumer è rimandata a data da destinarsi.

Basta pensare infatti che PCIe 5.0 non è ancora stato adottato dai produttori di GPU consumer, mentre sul fronte storage l'industria sta pensando di passare ora allo standard PCIe 6.0.

Insomma PCIe 7.0 potrebbe iniziare a diventare una possibilità concreta tra il 2026 e il 2027. Inizialmente sarà riservato ai grandi data center e alle applicazioni super avanzate.