Final Fantasy 7 Rebirth: in arrivo una patch per il bug che preclude il trofeo di Platino

Square Enix ha confermato che è in arrivo una patch correttiva di Final Fantasy 7 Rebirth che andrà a risolvere un bug specifico che sta impedendo a molti giocatori di completare una missione opzionale e di ottenere il trofeo di Platino su PS5.

Come riportato in una precedente notizia, il problema in questione è stato introdotto con la patch 1.020 e preclude il completamento della missione secondaria "Can't Stop, Won't Stop" che richiede a Cloud di ottenere un punteggio elevato nel simulatore di G-Bike. Nonostante gli sforzi del giocatore, il record non viene registrato dal gioco, impedendo di conseguenza il completamente della missione.

Tramite un messaggio dell'account X ufficiale di Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix ha annunciato l'arrivo di una patch che andrà a risolvere questo problema, scusandosi con i giocatori per l'inconvenienza. Tuttavia non è stata fornita una tempistica per la pubblicazione dell'aggiornamento, che speriamo non si farà a ttendere a lungo.