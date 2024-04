Conan Exiles: L'età della Guerra si chiude tra fatality, e prigioni sotterranee

Conan Exiles è un progetto che ci piace, dopo l'ultimo aggiornamento lo avevamo anche ripreso in mano con la volontà di farlo conoscere ad alcuni amici e almeno uno c'è rimasto sotto fino al collo: se lo incontro, non fa che parlarmi della città in cui è stato fatto entrare, dei viaggi sulla neve cercando non so bene cosa. Lo capisco quel diavolo del mio amico, ci sono passato anche io qualche anno fa e la voglia, lo ammetto, c'è ancora: ogni tanto una passeggiata col pirlo al vento fa sempre bene, specialmente in concomitanza di un nuovo capitolo come quello appena uscito. Questa volta parliamo del quarto e ultimo capitolo dell'Età della Guerra, periodo nel quale Funcom ha introdotto diverse novità e, a dispetto del nome, non solo legate al combattimento.

Caccia sacra Quello di Conan Exiles è un mondo violento, con le nuove mosse finali ora anche di più! Durante l'Età della Guerra sono state introdotte nuove meccaniche di assedio, nuove fortezze da espugnare, la possibilità di costruire un'elaborata taverna, oltre a diversi stili architettonici per rendere ancora più belle e vive le nostre creazioni. Il gioco è insomma migliorato sensibilmente in ogni suo aspetto e continua a farlo ora con questo nuovo pacchetto di contenuti, ai quali si aggiungono di conseguenza due season pass (come sempre uno gratuito e uno a pagamento). Una delle novità più interessanti sono le cacce sacre, una serie di sfide legate a Jhebbal Sag che ci porteranno a sbloccare un famiglio decisamente potente. Direttamente da Age of Conan, altro gioco dedicato all'universo di Robert Howard, sono state introdotte in Conan Exiles una lunga serie di colpi di grazia che promettono di rendere i combattimenti più divertenti, e violenti, che mai. Se si parla di guerra, non possono mancare nuovi nemici. Ora le nostre città potranno essere attaccate da campioni stigiani, golem, maghi in grado di lanciare devastanti piogge di meteore sopra i nostri avamposti. Per fronteggiare queste nuove minacce date il benvenuto alla nuova ballista, lenta come una tartaruga d'acqua su una montagna ma capace insieme a una buona mira di spazzare via ogni pericolo. Per questo Chapter IV, Funcom ha messo a punto dozzine e dozzine di pezzi dedicati alla costruzione di segrete, dungeon, prigioni sotterranee con i quali potrete arricchire le vostre costruzioni. Aspettatevi celle di ogni forma, una vasta scelta di ragnatele, statue decrepite, catene di diversa lunghezza, gabbie e tutto quello che ci si aspetterebbe di trovare nel sottosuolo di un condominio abitato da nostalgici della Cimmeria. Non meno importante sono i diversi miglioramenti introdotti all'interfaccia grafica, sempre più amichevole rispetto al suo convoluto passato, e al season pass che ora calcolerà praticamente ogni nostro avanzamento nel mondo di gioco per premiarci continuamente con nuovi punti esperienza.