Stellar Blade: dopo il lancio arriveranno New Game Plus e nuovi costumi

Dopo il lancio di Stellar Blade, gli sviluppatori di Shift Up Games pubblicheranno una serie di aggiornamenti gratuiti che introdurranno nuovi costumi alternativi e la modalità New Game Plus.

Questa informazione, come segnalato dal sempre affidabile Genki su X, è stata confermata dal director e boss dello studio Kim Hyung Tae, che per l'occasione ha ribadito anche che non ci saranno microtransazioni per acquistare i costumi bonus per Eve, ad eccezione di quelli che potrebbero nascere grazie a delle collaborazioni con IP di altre compagnie. In precedenza lo studio aveva suggerito anche la possibile implementazione di una modalità fotografica, se ci sarà abbastanza richiesta da parte dei giocatori.

"Vogliamo chiarire subito che Stellar Blade non richiederà alcuna spesa aggiuntiva di cui i giocatori non sono a conoscenza oltre a quella per acquistare il gioco", ha detto Kim Hyung Tae. "L'unica eccezione è rappresentata dalla creazione di costumi crossover con l'IP di un'altra azienda, che potranno essere venduti a pagamento. Inoltre, nella versione di lancio non c'è il New Game+, quindi aspettatevi che venga aggiornata molto presto".