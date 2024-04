Dopo Stellar Blade, SHIFT UP lavora su un GDR d'azione AAA: forse in stile Genshin Impact

SHIFT UP sta per pubblicare Stellar Blade, il suo gioco d'azione per PS5 tanto discusso per l'aspetto della protagonista. Ovviamente il team deve pensare anche al futuro e pare che abbia già una chiara idea in mente: un gioco di ruolo d'azione multipiattaforma con un grande budget.

L'informazione arriva direttamente dal sito di SHIFT UP. Nella pagina dedicata alle assunzioni è presente l'indicazione per un "nuovo progetto" per ora senza nome. Il team sta cercando molteplici sviluppatori, tra artisti e sceneggiatori, che possano lavorare a personaggi e mostri.

Precisamente, le richieste di lavoro parlando di un gioco AAA ad ambientazione urbana e sci-fi con elementi GDR e d'azione. Per il momento si tratta di informazioni ottenute tramite una traduzione automatica, ma visto il limitato numero di parole è credibile che non vi siano errori di traduzione.

Si parla anche dell'uso di Unreal Engine su PC, console e mobile. Pare inoltre che gli artisti debbano lavorare su personaggi e mostri con design meccanici e debbano essere abili con uno stile cartonesco. Gli sceneggiatori devono avere familiarità con scenari "con tanti eroi" e "varie subculture".