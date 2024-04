I giochi vecchi sono i più giocati del 2023: solo Starfield si inserisce nel mezzo su console

Il resto della classifica comprende giochi che tutti sono in grado di indovinare, ovvero Grand Theft Auto V, Counter-Strike 2, Roblox, Minecraft, Rocket League, Apex Legends, Fall Guys, Valorant e Call of Duty.

Newzoo ha pubblicato il suo secondo rapporto annuale sull'industria dei videogiochi, che include moltissimi dati e informazioni su ciò che le persone hanno giocato e speso nel 2023. Secondo i dati di Newzoo, il mercato dei giochi per PC e console è cresciuto e ha raggiunto 93,5 miliardi di dollari di entrate nel 2023 (crescita del 2,6%), ma il tempo di gioco complessivo è diminuito perché i giocatori hanno trascorso sempre più tempo con vecchi giochi come Fortnite e League of Legends.

Altre prove dai dati di Newzoo

Fortnite batte tutti nel 2023

Per dimostrare ulteriormente che i giocatori si concentrano principalmente sui giochi più vecchi, i dati di Newzoo mostrano che solo 66 titoli hanno rappresentato l'80% di tutto il tempo di gioco nel 2023. E il 60% di questo tempo di gioco è stato speso in giochi vecchi di sei anni o più. Nel 2023, infatti, cinque vecchi giochi - Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft e GTA V - rappresenteranno il 27% di tutto il tempo di gioco dell'anno.

Del 23% del tempo di gioco speso nel 2023 per i nuovi giochi, definiti come giochi di 2 o meno anni, più della metà è stata spesa in grandi sequel annuali come l'ultima versione di Madden o NBA. Solo l'8% del tempo di gioco è stato dedicato a nuovi titoli non annuali come Diablo IV o Baldur's Gate III.

"Sarà sempre più difficile far crescere la base di giocatori di un gioco", afferma Newzoo nel rapporto, "in particolare nel panorama attuale, dove i titoli sempreverdi e le solide pipeline di contenuti regnano sovrani". Newzoo precisa comunque che è sempre possibile avere successo e trovare il proprio pubblico.