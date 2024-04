Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, il CEO di Saber aggiorna sullo sviluppo

Parlando con IGN USA in un'intervista, l'amministratore delegato di Saber Interactive Matthew Karch ha confermato che la società ha acquisito i diritti di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake durante la separazione da Embracer Group e che il gioco è ancora in fase di sviluppo.

"È chiaro ed evidente che ci stiamo lavorando", ha dichiarato. "È stato detto dalla stampa numerose volte. Quello che voglio dire è che il gioco è vivo e vegeto e che ci stiamo impegnando per essere sicuri di superare le aspettative dei consumatori".

Karch non ha voluto offrire ulteriori dettagli, ma in una riunione con gli investitori dopo l'annuncio della separazione di Saber, l'amministratore delegato di Embracer Lars Wingefors ha lasciato intendere che il remake di KOTOR potrebbe essere ancora lontano.