Star Wars KOTOR Remake, parla Embracer: è ancora in sviluppo, sarà un'attesa lunga

Con l'annuncio dell'avvio delle procedure per la vendita di Saber Interactive, resta in sospeso la questione di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, titolo che doveva essere in sviluppo presso il team ma di cui non si è più saputo nulla, con Embracer che ha finalmente menzionato il gioco nelle ore scorse lasciando intendere che non è stato cancellato, ma che l'attesa sarà probabilmente molto lunga.

In effetti, Star Wars: KOTOR non risulta esplicitamente nei piani annunciati da Saber Interactive per quanto riguarda i giochi in sviluppo che rimarranno in lavorazione anche dopo il passaggio di proprietà del team, ovvero Warhammer 40.000: Space Marine 2, John Carpenter's Toxic Commando e Jurassic Park: Survival.

Tuttavia, lo studio dovrebbe essere al lavoro anche sull'atteso remake del gioco di Star Wars, dopo il passaggio di consegne da Aspyr a Saber e, in effetti, c'è un dettaglio che può far pensare che sia ancora in lavorazione presso il medesimo team: tra i giochi in sviluppo c'è infatti un "titolo tripla A basato su una licenza di alto profilo", descrizione che potrebbe calzare con KOTOR, il quale dunque potrebbe essere rimasto tra i progetti di Saber dopo la vendita da 500 milioni.