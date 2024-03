Dragon's Dogma 2 si presenta con un trailer narrato da Ian McShane

Dragon's Dogma 2 è protagonista di un nuovo, corposo trailer che presenta le caratteristiche del gioco sviluppato da Capcom ed è narrato dall'attore britannico Ian McShane, che ricorderete senz'altro per i suoi ruoli in John Wick e American Gods.

Il video si divide in tre parti: nella prima facciamo la conoscenza dell'eroe protagonista di Dragon's Dogma 2, un coraggioso guerriero a cui un drago ha strappato via il cuore trasformandolo in un Arisen; nella seconda scopriamo le ambientazioni che avremo modo di esplorare nel corso della campagna; e nella terza, infine, i mostri che ci troveremo ad affrontare.

Nel mentre, i fan stanno creando personaggi incredibili con l'editor di Dragon's Dogma 2, e la sensazione è che anche solo questo aspetto dell'esperienza contribuirà al successo dell'atteso sequel, in uscita il 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.