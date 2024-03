PS5 Pro, PlayStation Spectral Super Resolution è il nome della tecnologia di upscaling?

Stando agli ultimi rumor, la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale che si vocifera verrà implementata in PS5 Pro si chiamerà PlayStation Spectral Super Resolution, abbreviato in PSSR.

In combinazione con la maggiore velocità di PS5 Pro sul piano del normale rendering e del ray tracing, PSSR utilizzerà il PlayStation Machine Learning per aumentare la risoluzione delle immagini a parità di prestazioni, ponendosi come una versione sostanzialmente migliorata dell'attuale upscaler basato sul temporal antialiasing.

La fonte da cui arrivano queste informazioni sostiene che il sistema non richiede ottimizzazioni specifiche, utilizza circa 250 MB di memoria e impiega soltanto due millisecondi per trasformare un'immagine da 1080p a 4K, con la possibilità di migliorare ulteriormente queste tempistiche in futuro.